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Sevgililer Günü'yle İlgili Düşüncelerini Paylaşan Twitter Kullanıcıları Duygularınıza Tercüman Olacak

Sevgililer Günü'yle İlgili Düşüncelerini Paylaşan Twitter Kullanıcıları Duygularınıza Tercüman Olacak

Sevgililer günü
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
14.02.2024 - 23:57

Bildiğiniz gibi aşıkların heyecanla beklediği o gün geldi çattı. Bugün 14 Şubat... Kimilerinin yüzüne yalnızlığı bir tokat gibi vuran bu gün kimileri için de kırmızı güller ve kalplerle sevgi dolu geçiyor. 

Gelin bir de Twitter kullanıcılarının Sevgililer Günü ile ilgili ne düşündüklerine bakalım!

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Sevgililerin kalp atışlarını hızlandıran o özel gün nihayet kapımızda efendim.

Sevgililerin kalp atışlarını hızlandıran o özel gün nihayet kapımızda efendim.

Evet, bugün 14 Şubat... Bu tarih, bazıları için yalnızlığın acı bir hatırlatıcısı olurken, bazıları için ise kırmızı güller ve kalplerle bezenmiş, aşkın en saf haliyle yaşandığı bir gün oluyor.

Evet, bugün 14 Şubat... Bu tarih, bazıları için yalnızlığın acı bir hatırlatıcısı olurken, bazıları için ise kırmızı güller ve kalplerle bezenmiş, aşkın en saf haliyle yaşandığı bir gün oluyor.

Peki Twitter kullanıcıları 14 Şubat için ne düşünüyor? Gelin birlikte bakalım!

Peki Twitter kullanıcıları 14 Şubat için ne düşünüyor? Gelin birlikte bakalım!

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