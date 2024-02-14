Sevgililer Günü'yle İlgili Düşüncelerini Paylaşan Twitter Kullanıcıları Duygularınıza Tercüman Olacak
Sevgililer Günü'yle İlgili Düşüncelerini Paylaşan Twitter Kullanıcıları Duygularınıza Tercüman Olacak
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Sevgililerin kalp atışlarını hızlandıran o özel gün nihayet kapımızda efendim.
Evet, bugün 14 Şubat... Bu tarih, bazıları için yalnızlığın acı bir hatırlatıcısı olurken, bazıları için ise kırmızı güller ve kalplerle bezenmiş, aşkın en saf haliyle yaşandığı bir gün oluyor.
Peki Twitter kullanıcıları 14 Şubat için ne düşünüyor? Gelin birlikte bakalım!
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