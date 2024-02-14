Sevgililer Günü'yle İlgili Düşüncelerini Paylaşan Twitter Kullanıcıları Duygularınıza Tercüman Olacak

Bildiğiniz gibi aşıkların heyecanla beklediği o gün geldi çattı. Bugün 14 Şubat... Kimilerinin yüzüne yalnızlığı bir tokat gibi vuran bu gün kimileri için de kırmızı güller ve kalplerle sevgi dolu geçiyor.

Gelin bir de Twitter kullanıcılarının Sevgililer Günü ile ilgili ne düşündüklerine bakalım!