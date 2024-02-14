Kerimcan Durmaz'ın Eda Ece'nin Sevgililer Günü Özel Paylaşımında Eşine Yaptığı Yorum Şok Etkisi Yarattı!
Kerimcan Durmaz'ın Eda Ece'nin Sevgililer Günü Özel Paylaşımında Eşine Yaptığı Yorum Şok Etkisi Yarattı!
Kerimcan Durmaz'ın Eda Ece'nin Sevgiiler Günü özel paylaşımında eşi Buğrahan Tuncer'e yaptığı yorum şok etkisi yarattı.
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Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile herkesi büyüleyen Eda Ece'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Hatırlarsanız Eda Ece, yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz yıl haziran ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu müjdeleyen ünlü oyuncu şimdilerde ise bir kız bebek bekliyor.
Evlilikleri tam gaz ilerleyen çift, Sevgililer Günü paylaşımı da yapmayı ihmal etmedi ve Eda Ece'den eşiyle aşk dolu bir poz geldi.
Kerimcan Durmaz'ın Eda Ece'nin paylaşımına yaptığı yorum ise görenleri kahkahaya boğdu.
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Ece, Durmaz'ın yorumuna "bunu diyeceğini biliyodum hahahahah" diyerek cevap verdi.
Siz Kerimcan Durmaz'ın yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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