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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
07.02.2024 - 11:54

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Ay çok komik bir tuzluk. Ömer'in o hali de öyle...

Ay çok komik bir tuzluk. Ömer'in o hali de öyle...
twitter.com

Yılanlar dünyası.

Yılanlar dünyası.
twitter.com

Hanginiz böyle oldu?

Hanginiz böyle oldu?
twitter.com

Ah be.

Ah be.
twitter.com

Ben bir fark göremiyorum.

Ben bir fark göremiyorum.
twitter.com
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Ay gerzek çocuk ya.

Tam da Acun gibi çıldırıyorum.

😂😂

Lanet Ali Kaptan. Travma sebebi.

Haftaya görüşmek üzere.

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