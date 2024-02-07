Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ay çok komik bir tuzluk. Ömer'in o hali de öyle...
Yılanlar dünyası.
Hanginiz böyle oldu?
Ah be.
Ben bir fark göremiyorum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ay gerzek çocuk ya.
Tam da Acun gibi çıldırıyorum.
😂😂
Lanet Ali Kaptan. Travma sebebi.
Haftaya görüşmek üzere.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda