Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı Selen Öztürk'ün Gerçek Hayattaki Hali Hayran Bıraktı!
Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı Selen Öztürk'ün Gerçek Hayattaki Hali Hayran Bıraktı!
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Hasna rolüne hayat veren güzel oyuncu Selen Öztürk'ün gerçek hayattaki hali mest etti.
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Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar, tartışmalar ve cezalarla yayın dönemine başlasa da reytinglerde giderek yükselen başarılı yapımlar arasında yer alıyor.
Kaliteli diyaloglara doyduğumuz dizide başrol karakterlerin yanı sıra diğer isimlerin hikayesine de odaklanıyoruz.
O karakterlerden biri de Sadi Hüdayi Güneş'in eşi Hasna Güneş... En başta onu seveceğimizi düşünürken Meryem'in gelmesiyle birlikte gerçek yüzünü bizlere çok kısa sürede gösterdi. İzleyicinin pek fazla hoşlanmadığı bir karakter.
Hasna karakterine de başarılı oyuncu Selen Öztürk hayat veriyor. Öztürk'ü Muhteşem yüzyıl, Karayılan, Bir Varmış Bir Yokmuş, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi gibi önemli yapımlarda izlemiştik.
Diğer tesettürlü karakterler gibi Selen Öztürk'ün de gerçek hayattaki hali merak edildi. İşte Kızıl Goncalar'ın Hasna'sının gerçek hali...
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1980 doğumlu olan güzel oyuncu gözleriyle adeta ateş ediyor.
Kendisine hayran kalmamak ne mümkün? Siz ne düşünüyorsunuz?
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