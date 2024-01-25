Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci'nin Gerçek Hayattaki Hali Ortalığı Yıktı!
Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci'nin Gerçek Hayattaki Hali Ortalığı Yıktı!
Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı yeni sezon dizilerinden Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in kuzeni Feyza'yı canlandıran Zehra Kelleci'nin gerçek hayattaki hali ortalığı yaktı geçti.
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Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü olduğu Kızıl Goncalar dizisi, 3 hafta yayına ara vermesine rağmen reytingleri adeta altüst etti.
Tek bir kişi üzerinden ilerleyen bir hikayesi olmayan dizide birçok karakterin öyküsüne tanıklık ediyoruz.
O hikayelerden biri de Feyza... İlk bölümde tepki çeken sahneleri olan Feyza'yı genel olarak kötü ve kuzeni Cüneyd'e aşık biri olarak tanıdık.
Feyza'ya da yeni yeteneklerden Zehra Kelleci başarılı bir şekilde hayat veriyor. Dizide de tesettürlü bir kadını canlandırıyor.
Diğer oyuncular gibi onun da gerçek hayattaki hali merak edildi. İşte Kızıl Goncalar dizisinin Feyza'sının gerçek hali...
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Kelleci, adeta ateş ediyor. Başarılı olduğu kadar çok tarz...
Zehra Kelleci'yi ilk olarak Yüzyıllık Mucize dizisinde izlemiştik. Hatırlayan var mı?
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