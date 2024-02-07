Dayak Yedi, Diskalifiye Edildi! Survivor'da Yaşanan Skandal Merve ve Asena Olayı Gündem Oldu!
Dayak Yedi, Diskalifiye Edildi! Survivor'da Yaşanan Skandal Merve ve Asena Olayı Gündem Oldu!
Geçtiğimiz sezon Survivor'da Merve ve Asena'nın yaşadığı skandal olay büyük yankı uyandırmıştı. Merve'ye saçlarından tutup şiddet uygulayan Asena'ya sadece '6 ödülden yararlanmama' cezası verilmesi ve dayak yiyen Merve'nin de bu olayın ardından oyunlarda isteksiz olması nedeniyle diskalifiye edilmesi tepkiyle karşılanmıştı. Son yaşanan Nagihan ve Aleyna olayının ardından bu skandal karar yeniden gündeme geldi.
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Survivor All Star 2024 sezonunun en ses getiren olayı Nagihan ve Aleyna arasında yaşandı. Nagihan'ın konseyde Aleyna'yı itmesi Acun'u adeta deliye döndürdü.
Bizler bu olayın karşısında Nagihan'ın diskalifiye olmasını beklerken, izleyiciler geçtiğimiz yıl yaşanan skandal Merve ve Asena olayını hatırlattı.
Olayı özet geçelim: Gönüllüler takımından Kardelen yemek alanında yiyecek bulup almıştı ve Kardelen, yemek yediğini ekibe söyleyenlerin Merve ve Senem olduğunu söylemişti. Kardelen'in nereden öğrendiklerini sorunca da Merve, "Asena yapmıştır" demişti.
Daha sonra Merve ve Asena arasında oyun sırasında ipler gerilmişti. Asena Merve'yi dövmekle tehdit etmişti.
Adaya gidince dediğini yapan Asena, konu açılınca Merve'yi bildiğiniz dövmüştü. Bu temas sonucunda da Asena sadece 6 ödülden yararlanamamıştı.
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Merve de daha sonra oyunlarda performansı ve isteği düştüğü için diskalifiye edilmişti. Merve'nin o süreçte psikolojisi ciddi anlamda bozulmuştu çünkü Merve dayak yediğiyle kalmıştı.
Fiziksel bir oyunda Merve Asena'yla oynamak istememişti ve kıza korkak diye gülmüşlerdi. Ağlayarak "Bana zarar verebilir diyorum" diye isyan eden Merve sinir krizi geçirmişti ve daha sonra yarışmadan gönderilmişti.
Yarışmada birçok diskalifiye olacak anlar yaşanırken Merve'nin diskalifiye olması adaletsizlik olarak görülmüştü ve tepki çekmişti. Şimdi de Nagihan olayının ardından Merve'nin yaşadıkları hatırlatıldı.
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Önümüzde böyle bir örnek varken bakalım Acun Ilıcalı'nın kararı ne olacak?
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