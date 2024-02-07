Dayak Yedi, Diskalifiye Edildi! Survivor'da Yaşanan Skandal Merve ve Asena Olayı Gündem Oldu!

Geçtiğimiz sezon Survivor'da Merve ve Asena'nın yaşadığı skandal olay büyük yankı uyandırmıştı. Merve'ye saçlarından tutup şiddet uygulayan Asena'ya sadece '6 ödülden yararlanmama' cezası verilmesi ve dayak yiyen Merve'nin de bu olayın ardından oyunlarda isteksiz olması nedeniyle diskalifiye edilmesi tepkiyle karşılanmıştı. Son yaşanan Nagihan ve Aleyna olayının ardından bu skandal karar yeniden gündeme geldi.