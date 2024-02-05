Survivor Pınar'ın Kocasından Acun Ilıcalı'yı Kızdıracak Paylaşım!
Survivor Pınar'ın Kocasından Acun Ilıcalı'yı Kızdıracak Paylaşım!
Survivor'da yaşanan gerginlikler adadan taşmaya devam ediyor. Sık sık yarışmacıların yakınlarının yaptığı paylaşımlar gündem oluyor. Son olarak da Pınar'ın eşinin yarışmayla ilgili yaptığı paylaşım çok konuşuldu.
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Dünyanın en zor yarışmalarından biri olan Survivor, bu sene SMS'siz ve daha kaoslu bir şekilde karşımıza çıktı. Yarışmacılar, sonuna kadar mücadele ederken yakınları da dışarıda adeta onlarla yatıp kalkıyor.
Parkurlarda ve adada yaşanan gerginlikler de haliyle Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Seda Ocak ve Merve Aydın'ın eşleri sosyal medyada atışmıştı.
Şimdi de Survivor Pınar'ın eşi Erhan Seçkin sahalara çıktı fakat bu sefer bir yarışmacının yakınına değil, yarışmaya salladı.
Erhan Seçkin, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda yarışmaya hakaretler yağdırdı. Salak, geri zekalı ve aptal kelimelerini kullandı.
Gündem olan bu paylaşımın ardından da açıklama yaptı.
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