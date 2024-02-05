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Aile Dizisinin Final Sahnesinde Ortaya Çıkan Detay Gündem Oldu!

Aile Dizisinin Final Sahnesinde Ortaya Çıkan Detay Gündem Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
05.02.2024 - 12:07

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Aile'nin final bölümünde ortaya çıkan detay gündem oldu. İzleyenler ise duygulandı.

Kaynak: https://twitter.com/shipperez
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Uzun bir süre televizyon ekranlarında görmediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Aile dizisi son dönemlerin en çok ses getiren işlerinden biri oldu.

Uzun bir süre televizyon ekranlarında görmediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Aile dizisi son dönemlerin en çok ses getiren işlerinden biri oldu.

Devin ve Aslan'ın çatışmalarına ve aşklarına tanıklık ettiğimiz Aile 30. bölümde final yaptı. Kötü sonla biteceğini düşünürken ters köşe yaparak hepimizi mutlu ettiler.

Devin ve Aslan'ın çatışmalarına ve aşklarına tanıklık ettiğimiz Aile 30. bölümde final yaptı. Kötü sonla biteceğini düşünürken ters köşe yaparak hepimizi mutlu ettiler.

Diziye Devin ve Aslan'ın oğluyla birlikte restoranda yemek masasında veda ettik. Finalin ardından da ortaya çıkan bir detay gündem oldu.

Diziye Devin ve Aslan'ın oğluyla birlikte restoranda yemek masasında veda ettik. Finalin ardından da ortaya çıkan bir detay gündem oldu.

Final sahnesinde Aslan'ın 5 yıl önce restoranda "Burdaki her şey değişecek sen kalacaksın." dediği garsonun 5 yıl sonra fotoğraflarını çeken kişi olduğu ortaya çıktı.

Final sahnesinde Aslan'ın 5 yıl önce restoranda "Burdaki her şey değişecek sen kalacaksın." dediği garsonun 5 yıl sonra fotoğraflarını çeken kişi olduğu ortaya çıktı.

Garson detayı da herkesi duygulandırdı. O sahneyi buradan izleyebilirsiniz.

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