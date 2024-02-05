Amerika'daki Bir Türk Öğrencinin Yurt Odasında Karşılaştığı Pis Manzara Mide Bulandırdı!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@pinaryolu
Amerika'ya okumaya giden ve bir yurda yerleşen Türk öğrencinin kalacağı odaya gittiğinde karşılaştığı manzara hayret ettirdi.
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Yurt dışındaki insanlarla bizim temizlik anlayışlarımızın farklı olduğu bilinen bir gerçek. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan yurt ve ev görüntülerinde bunu bir kere daha anladık.
İzlediğimiz görüntüler karşısında adeta şok yaşadık. Artık bu dağınıklık, pislik bazılarının normali olmuş durumda.
TikTok'ta da Amerika'ya okumaya giden bir kullanıcı yurt odasının içler acısı halini yayınladı.
İç çamaşırının bile ortalıkta olduğu oda adeta mide bulandırdı. Böyle bir ortamda nasıl rahat ediyorlar yahu inanılmaz!
Odanın haline buradan bakabilirsiniz:
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