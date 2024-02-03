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TikTok Fenomeni Set Çalışanı Dizilerin Her Hafta Nasıl Yetiştiğini Anlattı!

TikTok Fenomeni Set Çalışanı Dizilerin Her Hafta Nasıl Yetiştiğini Anlattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
03.02.2024 - 18:48

Dizi ve filmlerle ilgili merak edilenleri anlatan TikTok fenomeni set çalışanı dizilerin her hafta nasıl yetiştiğini anlattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yenyalcin
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Dizi setlerinin en yoğun çalışma alanları olduğunu hepimiz oyuncuların ve çalışanların isyanlarından biliyoruz.

Dizi setlerinin en yoğun çalışma alanları olduğunu hepimiz oyuncuların ve çalışanların isyanlarından biliyoruz.

Sabah başlayan set mesaileri gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Öyle ki 7 gün boyunca setlerin olduğu projeler de var.

Sabah başlayan set mesaileri gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Öyle ki 7 gün boyunca setlerin olduğu projeler de var.

Her iki taraf için de fazlasıyla zor bir meslek. Her hafta da dizileri yayın saatine yetiştirmek için müthiş bir çaba var. Peki bu diziler nasıl yetişiyor? Bu insanlar ne ara dinleniyor?

Her iki taraf için de fazlasıyla zor bir meslek. Her hafta da dizileri yayın saatine yetiştirmek için müthiş bir çaba var. Peki bu diziler nasıl yetişiyor? Bu insanlar ne ara dinleniyor?

Bu sorunun cevabını set emekçisi Yener Yalçın bizlere verdi. Dizilerin her hafta nasıl yetiştirildiğini anlattı.

Bu sorunun cevabını set emekçisi Yener Yalçın bizlere verdi. Dizilerin her hafta nasıl yetiştirildiğini anlattı.

Yalçın'ın cevabını buradan dinleyebilirsiniz:

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