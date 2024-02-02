Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Yıllar Sonra Gelen Yargı İtirafı!
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Yıllar Sonra Gelen Yargı İtirafı!
Kaynak: https://www.instagram.com/muhabironline/
Bir etkinlikte Muhabir Online magazin sayfasının sorularını yanıtlayan Pınar Deniz'den Yargı'yla ilgili bir itiraf geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sema Ergenekon'un kaleminden çıkan Yargı, dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türünde 2021 yılında karşımıza çıktı.
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun muazzam performansıyla çok sevdiğimiz Ceylin ve Ilgaz karakterleriyle 3 sezondur pazar günleri daha da güzelleşiyor.
Sadece ana karakterlerin hikayesine odaklanmadığımız kendimizi yan karakterlerin hikayesinde de bulduğumuz dizi beyin fırtınası yapmamızı, ipuçlarını takip ederek sonuca ulaşmamızı da sağlıyor.
Anlayacağınız seyir zevki yaşatan Yargı, Türk dizi tarihine adını yazdırmayı başaran kaliteli bir iş. Tabii her projenin başında 'Acaba tutar mı?' endişesi yaşanır.
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz de bu endişeyi yaşamış olacak ki yıllar sonra diziyle ilgili Muhabir Online mikrofonuna bir itirafta bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yeni dizisi Kopuk'u değerlendiren Deniz, "Bekliyor muydunuz 81. bölüme kadar?" sorusuna "Yok beklemiyordum. Ben en azından 2. Sezon biter diye düşünmüştüm ama çok tatlı bir enerji yakaladık. Seyirci de bu hikayeyi izlemeye devam etmek istedi. Biz de bitirmedik." dedi.
Röportajı buradan izleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda