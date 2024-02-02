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Buralar Alev Aldı! Survivor'da Kardeniz'in Dans Performansı Ortalığı Yıktı Geçti!

Buralar Alev Aldı! Survivor'da Kardeniz'in Dans Performansı Ortalığı Yıktı Geçti!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
02.02.2024 - 08:32

Survivor All Star'da düzenlenen dans yarışmasında birçok yarışmacının dansı dikkat çekmişti. O isimlerden biri de Kardeniz Kılıç oldu. Kardeniz'in seksi dansı dillere düştü.

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Survivor All Star'da bu hafta düzenlenen dans yarışması programa adeta damga vurdu. Yarışmacıların performansları çok konuşuldu.

Survivor All Star'da bu hafta düzenlenen dans yarışması programa adeta damga vurdu. Yarışmacıların performansları çok konuşuldu.

Özellikle de Ogeday'ın erik dalı performansı herkesi güldürmüştü.

Kardeniz Kılıç'ın performansı ise ortalığı adeta yaktı çekti. Seksi dansı dillere düştü.

Kardeniz Kılıç'ın performansı ise ortalığı adeta yaktı çekti. Seksi dansı dillere düştü.

Kardeniz'i buradan izleyebilirsiniz:

Bu yürek zıplatan performansa da yorumlar gecikmedi.

Bu yürek zıplatan performansa da yorumlar gecikmedi.
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Siz nasıl buldunuz?

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