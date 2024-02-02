Buralar Alev Aldı! Survivor'da Kardeniz'in Dans Performansı Ortalığı Yıktı Geçti!
Buralar Alev Aldı! Survivor'da Kardeniz'in Dans Performansı Ortalığı Yıktı Geçti!
Survivor All Star'da düzenlenen dans yarışmasında birçok yarışmacının dansı dikkat çekmişti. O isimlerden biri de Kardeniz Kılıç oldu. Kardeniz'in seksi dansı dillere düştü.
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Survivor All Star'da bu hafta düzenlenen dans yarışması programa adeta damga vurdu. Yarışmacıların performansları çok konuşuldu.
Kardeniz Kılıç'ın performansı ise ortalığı adeta yaktı çekti. Seksi dansı dillere düştü.
Kardeniz'i buradan izleyebilirsiniz:
Bu yürek zıplatan performansa da yorumlar gecikmedi.
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