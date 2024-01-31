Dilber misin? Survivor'daki Dans Yarışmasına Ogeday'ın Performansı Damga Vurdu!
Dilber misin? Survivor'daki Dans Yarışmasına Ogeday'ın Performansı Damga Vurdu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=1yQk_...
Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında gösterilen dans yarışması gündem oldu. Özellikle Ogeday'ın performansı yarışmaya damga vurdu. Birçok kullanıcının aklına İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansı geldi.
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Survivor All Star'ın gergin havasını atmak için yeni bölümde dans yarışması düzenlendi. Fragmanda izlediğimiz renkli anlar da gündem oldu.
Özellikle Ogeday'ın erik dalı performansı dans yarışmasına damga vurdu.
Ogeday'ın dansı ise İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyondaki dansıyla karşılaştırıldı. Güldüren yorumlar yapıldı.
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Hatta Dilber'in müziğini montajlayan bile oldu. Siz nasıl buldunuz bu eşsiz performansı?
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