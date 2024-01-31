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Gerçeği İtiraf Etmiş! Survivor Yunus Emre Adada Nasıl Sigara İçtiklerini Anlattı!

Gerçeği İtiraf Etmiş! Survivor Yunus Emre Adada Nasıl Sigara İçtiklerini Anlattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
31.01.2024 - 08:46

Survivor All Star yarışmacılarından Yunus Emre, Dominik'e gitmeden önce katıldığı bir YouTube programında adadayken nasıl sigara içtiklerini anlattı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=OHV52...
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Survivor'a katıldığı yıl dikkatleri anında üstüne çeken adanın yaramaz çocuğu Yunus Emre'yi bu yıl All Star kadrosunda izliyoruz.

Survivor'a katıldığı yıl dikkatleri anında üstüne çeken adanın yaramaz çocuğu Yunus Emre'yi bu yıl All Star kadrosunda izliyoruz.

Seveni kadar sevmeyeni çok olsa da yarışmaya renk katan isimlerden biri. Zaman zaman adada yaptıklarıyla gündem olmayı başarıyor.

Seveni kadar sevmeyeni çok olsa da yarışmaya renk katan isimlerden biri. Zaman zaman adada yaptıklarıyla gündem olmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde çektiği el hareketiyle herkesi anlık şoka uğratmıştı. İzleyici neye uğradığını şaşırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde çektiği el hareketiyle herkesi anlık şoka uğratmıştı. İzleyici neye uğradığını şaşırmıştı.

Size burada anlatmıştık:

Şimdi de Yunus Emre'nin Dominik'e gitmeden önce katıldığı Murano MLBB kanalındaki itirafı gündem oldu.

Şimdi de Yunus Emre'nin Dominik'e gitmeden önce katıldığı Murano MLBB kanalındaki itirafı gündem oldu.

Yunus Emre, oyun sırasında çalışanların içtiği sigaraların izmaritlerini çaktırmadan topladıklarını ve adada içtiklerini söyledi.

Yunus Emre, oyun sırasında çalışanların içtiği sigaraların izmaritlerini çaktırmadan topladıklarını ve adada içtiklerini söyledi.
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Yıllar önce Damla Can, sigara içerken yakalanmıştı. Demek ki sigara içen her yarışmacı sadece parkurda değil izmarit peşinde de koşuyormuş.

Yıllar önce Damla Can, sigara içerken yakalanmıştı. Demek ki sigara içen her yarışmacı sadece parkurda değil izmarit peşinde de koşuyormuş.

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Davram Bashere

Hehehe tüttür aslanım

Cengo

Iyk!!

Suna Kaplan

sen İbrahim Tatlıses misin oğlum 🤣