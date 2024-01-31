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TikTok Kullanıcısı Kadının Misafirlerinden Tuvalette Yapmalarını İstediği Şey Tartışma Yarattı!

TikTok Kullanıcısı Kadının Misafirlerinden Tuvalette Yapmalarını İstediği Şey Tartışma Yarattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
31.01.2024 - 08:25

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TikTok kullanıcısı ceyasmr kadının alaturka tuvalete çoraplarını çıkarmadan giren misafirini anlattığı video tartışma yarattı. Bunu ilk kez duyan diğer kullanıcılar şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ceyasmr
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Sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta neredeyse her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Hayatımızda ilk kez duyduğumuz ya da bize garip gelen durumlar bir başkasının normali olabiliyor ve bu da beraberinde tartışmaları getiriyor.

Sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta neredeyse her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Hayatımızda ilk kez duyduğumuz ya da bize garip gelen durumlar bir başkasının normali olabiliyor ve bu da beraberinde tartışmaları getiriyor.

Ceyda isimli bir kullanıcı da alaturka tuvalete çoraplarıyla giren misafirini anlattığı bir video yayınladı.

Kullanıcının misafirlerinden çoraplarını çıkarıp tuvalete o şekilde girmelerini beklemesi de şaşkınlık yarattı.

Kullanıcının misafirlerinden çoraplarını çıkarıp tuvalete o şekilde girmelerini beklemesi de şaşkınlık yarattı.
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Siz bunu biliyor muydunuz? Sizce böyle mi olmalı?

Siz bunu biliyor muydunuz? Sizce böyle mi olmalı?

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