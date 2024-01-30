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En Yaşlı Özelliklerini Açıklayan Kullanıcıların Aşırı Doğru Tepsitleri Güldürdü!

En Yaşlı Özelliklerini Açıklayan Kullanıcıların Aşırı Doğru Tepsitleri Güldürdü!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
30.01.2024 - 11:41

Gençliğimizin en güzel zamanlarında yaşlı hissettiğimiz anlar olmuyor değil. Peki en yaşlı özelliğimiz ne? Gelin Twitter'daki kullanıcıların aşırı doğru tespitlerine bakalım.

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Hayatımızın doğal bir parçası olan yaşlanmak, biz gençlerin korkulu rüyası haline geliyor. Bu gerçekten kaçmak mümkün değil biliyoruz. Hatta erken yaşlarda kendimizi yaşlı hissettiğimiz anlar, davranışlar bile oluyor.

Hayatımızın doğal bir parçası olan yaşlanmak, biz gençlerin korkulu rüyası haline geliyor. Bu gerçekten kaçmak mümkün değil biliyoruz. Hatta erken yaşlarda kendimizi yaşlı hissettiğimiz anlar, davranışlar bile oluyor.

Biraz erken yaşlanmaya başladığımız maalesef ki doğru... Peki bu genç yaşlarda en yaşlı özelliğimiz ne? Gelin Twitter kullanıcılarının cevaplarına bakalım.

Biraz erken yaşlanmaya başladığımız maalesef ki doğru... Peki bu genç yaşlarda en yaşlı özelliğimiz ne? Gelin Twitter kullanıcılarının cevaplarına bakalım.
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Sizin en yaşlı özelliğiniz ne?

Sizin en yaşlı özelliğiniz ne?

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