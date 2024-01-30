En Yaşlı Özelliklerini Açıklayan Kullanıcıların Aşırı Doğru Tepsitleri Güldürdü!
En Yaşlı Özelliklerini Açıklayan Kullanıcıların Aşırı Doğru Tepsitleri Güldürdü!
Gençliğimizin en güzel zamanlarında yaşlı hissettiğimiz anlar olmuyor değil. Peki en yaşlı özelliğimiz ne? Gelin Twitter'daki kullanıcıların aşırı doğru tespitlerine bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayatımızın doğal bir parçası olan yaşlanmak, biz gençlerin korkulu rüyası haline geliyor. Bu gerçekten kaçmak mümkün değil biliyoruz. Hatta erken yaşlarda kendimizi yaşlı hissettiğimiz anlar, davranışlar bile oluyor.
Biraz erken yaşlanmaya başladığımız maalesef ki doğru... Peki bu genç yaşlarda en yaşlı özelliğimiz ne? Gelin Twitter kullanıcılarının cevaplarına bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizin en yaşlı özelliğiniz ne?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın