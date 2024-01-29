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Survivor'da "Şlak" Sesiyle Ekrana Kilitlenen İzleyici Yunus Emre'nin Hareket Çektiğini Görünce Şok Oldu!

Survivor'da "Şlak" Sesiyle Ekrana Kilitlenen İzleyici Yunus Emre'nin Hareket Çektiğini Görünce Şok Oldu!

survivor
themyscira - Misafir Editör
30.01.2024 - 01:19

Survivor yine bildiğiniz gibi... Olaysız bölümün olmadığı Survivor'da bu defa gerçekten hiç beklemediği bir sahneyle karşılaştı izleyici. Yunus Emre'nin el hareketi yaptığı anların kameraya yansıması herkesi kahkahaya boğdu.

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Sezon başladığından bu yana olaysız bir gün geçmiyor Survivor'da. Ya yarışmacılar tartışıyor, ya başka olaylara karışıyorlar ya da açlık krizleriyle boğuşuyorlar.

Sezon başladığından bu yana olaysız bir gün geçmiyor Survivor'da. Ya yarışmacılar tartışıyor, ya başka olaylara karışıyorlar ya da açlık krizleriyle boğuşuyorlar.

Hangi olayı takip etsek diye düşünürken yorulduğumuz Survivor'da bu kez tartışmasız ama "büyük ses" getiren bir olay yaşandı.

Hangi olayı takip etsek diye düşünürken yorulduğumuz Survivor'da bu kez tartışmasız ama "büyük ses" getiren bir olay yaşandı.

Yunus Emre'nin benchte el hareketi yaptığı anı kesmeyi unutan yapım, izleyicinin diline düştü.

Bu hareketi kime yaptığı bilinmese de Yunus Emre izleyiciyi kahkahaya boğmayı başardı 😅

Bu hareketi kime yaptığı bilinmese de Yunus Emre izleyiciyi kahkahaya boğmayı başardı 😅

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