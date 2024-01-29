Survivor'da "Şlak" Sesiyle Ekrana Kilitlenen İzleyici Yunus Emre'nin Hareket Çektiğini Görünce Şok Oldu!
Survivor'da "Şlak" Sesiyle Ekrana Kilitlenen İzleyici Yunus Emre'nin Hareket Çektiğini Görünce Şok Oldu!
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Sezon başladığından bu yana olaysız bir gün geçmiyor Survivor'da. Ya yarışmacılar tartışıyor, ya başka olaylara karışıyorlar ya da açlık krizleriyle boğuşuyorlar.
Hangi olayı takip etsek diye düşünürken yorulduğumuz Survivor'da bu kez tartışmasız ama "büyük ses" getiren bir olay yaşandı.
Yunus Emre'nin benchte el hareketi yaptığı anı kesmeyi unutan yapım, izleyicinin diline düştü.
Bu hareketi kime yaptığı bilinmese de Yunus Emre izleyiciyi kahkahaya boğmayı başardı 😅
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