Kızılcık Şerbeti Fragmanında Ertuğrul Hakkındaki Gerçek Şoke Etti: "İstismara Uğruyorum!"

Kızılcık Şerbeti 49. bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken verdiği fragmanlarla izleyicilerin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Nilay'ın bebeği kimden, Alev-Apo ilişkisi ne olacak, Umut neden hapse giriyor diye düşünürken bir de başımıza Ertuğrul ile ilgili gerçekler çıktı! Bakalım fragmanda neler öğreneceğiz?