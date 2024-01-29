Kızılcık Şerbeti Fragmanında Ertuğrul Hakkındaki Gerçek Şoke Etti: "İstismara Uğruyorum!"
Kızılcık Şerbeti Fragmanında Ertuğrul Hakkındaki Gerçek Şoke Etti: "İstismara Uğruyorum!"
Kızılcık Şerbeti 49. bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken verdiği fragmanlarla izleyicilerin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Nilay'ın bebeği kimden, Alev-Apo ilişkisi ne olacak, Umut neden hapse giriyor diye düşünürken bir de başımıza Ertuğrul ile ilgili gerçekler çıktı! Bakalım fragmanda neler öğreneceğiz?
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Kızılcık Şerbeti 48. bölümüyle yine fırtına gibi esmiş, dizide sular asla durulmamış ve ortalık iyiden iyiye karışıp düzen bozulmuştu.
Bölümde Nilay'ın atarlanıp "Bebek senden değil" resti çektiği Mustafa'nın açtığı boşanma davasıyla sarsılmıştık.
Sonra ilk fragmanda gördük ki bir de üstüne Umut kara para aklamaktan tutuklanıyor, hatta bu da yetmezmiş gibi Ertuğrul hakkında Kıvılcım'a bazı gerçekler söyleniyor!
İkinci fragmanın yayınlanmasıyla şokumuz daha da arttı. Asistanı Ertuğrul'un kendisini istismar ettiğini Kıvılcım'a itiraf etti!
"O adam beni yıllardır taciz ediyor. İstismara uğruyorum" diyen genç kadın Kıvılcım'ı fazlasıyla şaşırttı.
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İzleyici de gerildi haliyle!
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