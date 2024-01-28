Survivor'da Merak Uyandıran Nagihan-Sahra Olayının İç Yüzünü Açıklıyoruz!
Survivor'da Merak Uyandıran Nagihan-Sahra Olayının İç Yüzünü Açıklıyoruz!
Survivor All Star'da büyük merak uyandıran, akılları ve ortalığı karmakarışık yapan bir olay meydana geldi. Konseyde Nagihan'ın bir anda anlatmaya başladığı, Sahra ile yaşanmış olay o kadar üstü kapalı anlatıldı ki izleyici hiçbir şey anlamadı. Ancak Sahra'nın konseyde olmayışı, görüntülerin verilmeyişi, Nagihan'ın ağlaması derken ortalık epey karıştı. Bakalım tüm bu olayların sebebi neymiş?
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Survivor'da bir türlü anlaşılamayan bir olay yaşandı. Nagihan'ın konseyde söz alıp Sahra ile yaşadığı büyük sorunu üstü kapalı şekilde anlatması, olayın daha çok merak edilmesine yol açtı.
Ancak Nagihan bu olanları anlatırken Sahra konseyde yoktu. Özel hayatının kırmızı çizgisi olduğunu belirten Nagihan, Sahra'nın kendisine sözlü saldırısına dayanamadığını söyledi ve her ne yaşandıysa Acun Ilıcalı fazlasıyla sert çıktı kendisine.
Tamam ama ne oldu da hem görüntüleri izleyemedik hem Sahra ortalıkta yok hem de Nagihan deliye döndü?
2018'de yarışırken zaten içten içe bazı sorunlar vardı ama bunları yarışmada bırakmak üzere gördüğünüz yarışmacılar bir buluşma organize ederek "Sorun yok" imajı vermek istediler.
Ancak bu gece ne olduysa olmuş, konu konuyu açmış ve ipler iyice gerilmiş. Söylentilere göre her ne kadar burada meydana gelen sorun çözülse de muhtemelen yalnızca kameralar karşısında aralarındaki sorunları yansıtmama üzerine bir çözümdü bu.
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Gelelim yarışmaya... Yıldızı bir türlü barışmayan ikili 'şansa' rakip takımlarda yer aldıkları için zaten birbirlerine mesafeliydiler. Ancak yarışma sırasındaki atışmalar ortalığı iyiden iyiye kızıştırdı.
Peki ama Sahra ne dedi? Biliyorsunuz bir süre önce Nagihan Karadere, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk olmuş ve fantezileri hakkında konuşmuştu.
"Fantezileri yaşamayı severim" diyen Nagihan, evlenmeyi planladığı birinin kendisinin paralarını alarak bir başkasıyla nişanlandığından bahsetmişti.
Ancak "ten uyumumuz yok" diyerek nişanlandığı kadından ayrılan adam Nagihan'a geri dönmüş, Nagihan istememiş ve ardından adam da Nagihan da başkalarıyla evlenmişler.
Survivor sonrası kendisinin de eşinden ayrıldığı süreçte aynı adamın da eşinden ayrılarak "kalkmıyor, cinsel hayatım bitti!" demesiyle Nagihan ikisi arasındaki uyumun mükemmel olduğundan söz ederek beyefendiyle bir kez daha birlikte olduğunu anlatıyor.
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Ata Benli'nin iddiasına göre bu programda Nagihan'ın itiraflarının ardından Sahra "Sen bu anlattıklarınla mı millete örnek olacaksın?" gibi sözler sarfetmiş.
"Bunları yapan ve utanmadan anlatan bir kadın kime örnek olacak?" demesi ve Nagihan'ın sözleriyle onu vurması Nagihan'ı çileden çıkarmış.
Başka ne gibi ithamlarda bulunduğuna dair detaylar bilinmese de, önceleri çok sevdiğini belirttiği beyefendi ile yaşadıklarının dillere düşmesine fazlasıyla öfkelenmiş Nagihan.
Ortalıklarda görünmeyen Sahra, yine Ata Benli'nin iddiasına göre yarışmadan çekilmiş ya da diskalifiye edilmiş.
Bakalım başka detaylar öğrenebilecek miyiz?
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