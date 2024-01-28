Survivor'da Merak Uyandıran Nagihan-Sahra Olayının İç Yüzünü Açıklıyoruz!

Survivor All Star'da büyük merak uyandıran, akılları ve ortalığı karmakarışık yapan bir olay meydana geldi. Konseyde Nagihan'ın bir anda anlatmaya başladığı, Sahra ile yaşanmış olay o kadar üstü kapalı anlatıldı ki izleyici hiçbir şey anlamadı. Ancak Sahra'nın konseyde olmayışı, görüntülerin verilmeyişi, Nagihan'ın ağlaması derken ortalık epey karıştı. Bakalım tüm bu olayların sebebi neymiş?

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