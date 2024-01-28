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Survivor’da Nagihan Karadere ve Sahra Işık Kavga Etti: Acun Ilıcalı Konseyde Rest Çekti

Survivor’da Nagihan Karadere ve Sahra Işık Kavga Etti: Acun Ilıcalı Konseyde Rest Çekti

survivor
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.01.2024 - 08:27 Son Güncelleme: 28.01.2024 - 08:37

Survivor’da Nagihan ve Sahra arasıda yaşanan ‘özel hayat’ konulu tartışmanın dozu iyice arttı. İkili arasında yaşanan kavganın ve ‘özel hayat’ sözlerinin boyutu o kadar yükseldi ki Acun Medya yaşananları televizyona vermedi. 

Konseyde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, “Özel hayat konusunda çok ciddi sözler olduğunda biz bu görüntüleri yayımlamak istemedik. Prodüksiyon olarak çok üzüldük” dedi. Ayrıca Acun Ilıcalı, yönetim olarak Nagihan’a “iki ödülden men” cezası verildiğini açıkladı. 

İşte Survivor’ın son bölümünde yaşanan Nagihan - Sahra arasındaki ‘özel hayat’ krizinin tüm detayları…

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Survivor’da Nagihan Karadere ve Sahra Işık tartışması son bölüme adeta damgasını vurdu.

Survivor’da Nagihan Karadere ve Sahra Işık tartışması son bölüme adeta damgasını vurdu.

Oyun alanında başlayan kavga büyüdü, ‘özel hayat’ konuları devreye girdi.

Oyun alanında başlayan kavga büyüdü, ‘özel hayat’ konuları devreye girdi.

Acun Ilıcalı ise oyun alanında Nagihan ve Sahra arasında ciddi bir gerilim yaşandığını ve yaşananları ekrana vermediklerini açıkladı.

Acun Ilıcalı ise oyun alanında Nagihan ve Sahra arasında ciddi bir gerilim yaşandığını ve yaşananları ekrana vermediklerini açıkladı.

Özel hayat yüzünden birbirlerine sert ifadeler kullanan Nagihan ve Sahra kavga etti ve oyunu terk etti. Acun Ilıcalı konseyde sert ifadeler kullandı.

Özel hayat yüzünden birbirlerine sert ifadeler kullanan Nagihan ve Sahra kavga etti ve oyunu terk etti. Acun Ilıcalı konseyde sert ifadeler kullandı.

Acun Ilıcalı "Maalesef oyun alanında istemediğimiz şeyler yaşandı. Konu Nagihan ve Sahra arasındaydı. Özel hayat konusunda çok ciddi sözler olduğunda biz bu görüntüleri yayımlamak istemedik. Prodüksiyon olarak çok üzüldük'' dedi.

Acun Ilıcalı "Maalesef oyun alanında istemediğimiz şeyler yaşandı. Konu Nagihan ve Sahra arasındaydı. Özel hayat konusunda çok ciddi sözler olduğunda biz bu görüntüleri yayımlamak istemedik. Prodüksiyon olarak çok üzüldük'' dedi.
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Sahra ile kavga eden Nagihan konuya dair şu açıklamaları yaptı:

Sahra ile kavga eden Nagihan konuya dair şu açıklamaları yaptı:

''Acun Bey siz sadece burada olanları duydunuz. Dışarıda olanların hiçbirini bilmiyorsunuz. Biz hiçbir zaman özel hayatımızı buraya taşımadık. Sahra ile benim geçmişte yaşadığımız olaylar vardı. Ta ki ben en son erkeklerin dokunulmazlık oyununda, bana bir yakıştırmada bulundu. Ertesi gün gittim ve sordum. Söylediğini duydum. O kapıyı araladı. Kendileri yapınca çok normal biz karşılık verince mi anormal oluyoruz? Benim kırmızı çizgimdi, ben buraya yarışmaya geldim. Ama bu arkadaş hiç ne laftan anlıyor ne sözden anlıyor. Ben yapmam gerekeni yapmak zorunda kaldım. Benim özel hayatımı neden buraya getiriyorlar? Böyle olursa da Nagihan normal olamaz zaten. Ben durup dururken patlamadım. Ve her şeye de razıyım. Ben de kendimi kaybettim, ben de suçluyum. Ama ben durup dururken bu suçu işlemedim. İşlettirildim!”

Nagihan’ın bu açıklamalarına Acun Ilıcalı’dan da sert açıklamalar geldi:

Nagihan’ın bu açıklamalarına Acun Ilıcalı’dan da sert açıklamalar geldi:

“Şu anlattıkların benim gördüğüm olayların karşılığı olamaz. Senin yaşadığın sinir problemi, gerginlik, buhran saygı duyarım. Ama sen şunu mu istiyorsun; kötü sözü rahat söylemek mi istiyorsun? Bu konuda uzlaşma şansımız yok. Çirkin tavırları meşrulaştırmaya çalışıyorsun. Sen bir susacaksın beni dinleyeceksin. Hiçbir kimsenin kimseye hakaret etme şansı yok. Bunu kabul edemem. Öncelikle benim amacım yarışmacılarımızın asla yarışmayı terk etmemeleri bizim de çıkarmamamız. Ama şöyle bir konu var bunları yaşayan mavi takım benim için çok değerli. Kırmızı takımın tamamı da benim için çok değerli. Bir yarışmacı benim için ne kadar değerli olursa olsun, bir başka yarışmacıya bu derece sayması doğru değil.”

Acun Ilıcalı bu açıklamalar sonrasında Nagihan hakkında alınan kararı açıkladı. Nagihan'a iki ödülden men kararı verildi.

Acun Ilıcalı bu açıklamalar sonrasında Nagihan hakkında alınan kararı açıkladı. Nagihan'a iki ödülden men kararı verildi.

Ilıcalı kararı açıkladıktan sona "Sana söyleyeceklerimi kendi kafanda değerlendir, cinnet geçiren birini görmek istemiyorum ben" dedi.

Ilıcalı kararı açıkladıktan sona "Sana söyleyeceklerimi kendi kafanda değerlendir, cinnet geçiren birini görmek istemiyorum ben" dedi.

Nagihan ise "Kimseden korkmuyorum, gerekirse giderim” diyerek rest çekti. Sahra Işık'ın diskalifiye edilip edilmediği ise henüz belli değil.

Nagihan ise "Kimseden korkmuyorum, gerekirse giderim” diyerek rest çekti. Sahra Işık'ın diskalifiye edilip edilmediği ise henüz belli değil.
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