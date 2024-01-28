Survivor’da Nagihan Karadere ve Sahra Işık Kavga Etti: Acun Ilıcalı Konseyde Rest Çekti

''Acun Bey siz sadece burada olanları duydunuz. Dışarıda olanların hiçbirini bilmiyorsunuz. Biz hiçbir zaman özel hayatımızı buraya taşımadık. Sahra ile benim geçmişte yaşadığımız olaylar vardı. Ta ki ben en son erkeklerin dokunulmazlık oyununda, bana bir yakıştırmada bulundu. Ertesi gün gittim ve sordum. Söylediğini duydum. O kapıyı araladı. Kendileri yapınca çok normal biz karşılık verince mi anormal oluyoruz? Benim kırmızı çizgimdi, ben buraya yarışmaya geldim. Ama bu arkadaş hiç ne laftan anlıyor ne sözden anlıyor. Ben yapmam gerekeni yapmak zorunda kaldım. Benim özel hayatımı neden buraya getiriyorlar? Böyle olursa da Nagihan normal olamaz zaten. Ben durup dururken patlamadım. Ve her şeye de razıyım. Ben de kendimi kaybettim, ben de suçluyum. Ama ben durup dururken bu suçu işlemedim. İşlettirildim!”