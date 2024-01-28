Survivor’da Nagihan Karadere ve Sahra Işık Kavga Etti: Acun Ilıcalı Konseyde Rest Çekti
Survivor’da Nagihan Karadere ve Sahra Işık Kavga Etti: Acun Ilıcalı Konseyde Rest Çekti
Survivor’da Nagihan ve Sahra arasıda yaşanan ‘özel hayat’ konulu tartışmanın dozu iyice arttı. İkili arasında yaşanan kavganın ve ‘özel hayat’ sözlerinin boyutu o kadar yükseldi ki Acun Medya yaşananları televizyona vermedi.
Konseyde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, “Özel hayat konusunda çok ciddi sözler olduğunda biz bu görüntüleri yayımlamak istemedik. Prodüksiyon olarak çok üzüldük” dedi. Ayrıca Acun Ilıcalı, yönetim olarak Nagihan’a “iki ödülden men” cezası verildiğini açıkladı.
İşte Survivor’ın son bölümünde yaşanan Nagihan - Sahra arasındaki ‘özel hayat’ krizinin tüm detayları…
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Survivor’da Nagihan Karadere ve Sahra Işık tartışması son bölüme adeta damgasını vurdu.
Oyun alanında başlayan kavga büyüdü, ‘özel hayat’ konuları devreye girdi.
Acun Ilıcalı ise oyun alanında Nagihan ve Sahra arasında ciddi bir gerilim yaşandığını ve yaşananları ekrana vermediklerini açıkladı.
Özel hayat yüzünden birbirlerine sert ifadeler kullanan Nagihan ve Sahra kavga etti ve oyunu terk etti. Acun Ilıcalı konseyde sert ifadeler kullandı.
Acun Ilıcalı "Maalesef oyun alanında istemediğimiz şeyler yaşandı. Konu Nagihan ve Sahra arasındaydı. Özel hayat konusunda çok ciddi sözler olduğunda biz bu görüntüleri yayımlamak istemedik. Prodüksiyon olarak çok üzüldük'' dedi.
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Sahra ile kavga eden Nagihan konuya dair şu açıklamaları yaptı:
Nagihan’ın bu açıklamalarına Acun Ilıcalı’dan da sert açıklamalar geldi:
Acun Ilıcalı bu açıklamalar sonrasında Nagihan hakkında alınan kararı açıkladı. Nagihan'a iki ödülden men kararı verildi.
Ilıcalı kararı açıkladıktan sona "Sana söyleyeceklerimi kendi kafanda değerlendir, cinnet geçiren birini görmek istemiyorum ben" dedi.
Nagihan ise "Kimseden korkmuyorum, gerekirse giderim” diyerek rest çekti. Sahra Işık'ın diskalifiye edilip edilmediği ise henüz belli değil.
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