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Survivor All Star'ı Kazanabilecek misin? Soruları Cevapla, Öğren!

Survivor All Star'ı Kazanabilecek misin? Soruları Cevapla, Öğren!

survivor
themyscira - Misafir Editör
26.01.2024 - 15:01

Adada yaptıklarına göre destek de alabilirsin, tepki de çekebilirsin. Kurduğun ilişkiler sonucu sırtından da vurulabilirsin, lider olarak da görülebilirsin. Ama All Star'da en önemlisi senin performansın! 

Bakalım Survivor All Star 2024'ü kazanabilecek misin? Testi çöz, cevabı öğren!

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Öncelikle bu sene Survivor'a hangi takımda başlamak isterdin onu öğrenelim. (Sol kırmızı, sağ mavi)

Öncelikle bu sene Survivor'a hangi takımda başlamak isterdin onu öğrenelim. (Sol kırmızı, sağ mavi)

Adadaki yerini aldın. İlk günlerde izleyeceğin strateji hangisi olurdu?

Adadaki yerini aldın. İlk günlerde izleyeceğin strateji hangisi olurdu?

İlk günden kulislere girmen dikkat çekti ve pek hoş karşılanmadı. Nagihan'ın tepkisini çektin ve senin diğer insanlarla güç birliği yaptığını söyledi. Nasıl karşılık vereceksin?

İlk günden kulislere girmen dikkat çekti ve pek hoş karşılanmadı. Nagihan'ın tepkisini çektin ve senin diğer insanlarla güç birliği yaptığını söyledi. Nasıl karşılık vereceksin?

Biraz fazla sessiz kaldın, yanında kimseyi bulamadın ve adın yazıldı. Elendin.

Biraz fazla sessiz kaldın, yanında kimseyi bulamadın ve adın yazıldı. Elendin.

Adada yanına birilerini çekmek fena bir fikir değilmiş.

Turabi'yle kavga ettin ve diskalifiye oldun!

Turabi'yle kavga ettin ve diskalifiye oldun!

Sert tavırların Turabi'nin radarına girdi ve maalesef temas edip onu iten sen oldun. Survivor maceran burada bitti!

Adada yancı istenmedi ve ilk elemede elendin!

Adada yancı istenmedi ve ilk elemede elendin!

Nagihan ya da bir başkası hiç fark etmez. Aslında uyarılmaya çalışıldın. Burada kimseye güven olmaz, arkadaşım sandıkların seni sattı ve elendin.

Turabi'ye karşı oluşturduğun birlik, Turabi'nin saldırılarıyla sarsılmaya başlıyor. Gerginlik hat safhada! Arkadaşlarınla aranı bölmeye gelen Turabi karşısında ne yapacaksın?

Turabi'ye karşı oluşturduğun birlik, Turabi'nin saldırılarıyla sarsılmaya başlıyor. Gerginlik hat safhada! Arkadaşlarınla aranı bölmeye gelen Turabi karşısında ne yapacaksın?

Sinirlerine hakim olamazsan, böyle diskalifiye olursun işte.

Sinirlerine hakim olamazsan, böyle diskalifiye olursun işte.

Turabi'nin tuzağına düştün ve o yarışmaya devam ederken sen elendin.

Oyun zamanı geldi... Sıradaki şekil hangisi olmalı?

Oyun zamanı geldi... Sıradaki şekil hangisi olmalı?

Elendin ama üzülme. Ogeday yanına gelip teselli etti.

Elendin ama üzülme. Ogeday yanına gelip teselli etti.

Ogeday'dan teselli aldın. Elinden geleni yaptın ve o da bu takımın bir parçası olduğunu düşündüğü için elenmene gerçekten üzüldü.

Oyunu kazandın kazanmasına ama mevzular bitmiyor. Kamera kayıtta, röportajdasın...

Oyunu kazandın kazanmasına ama mevzular bitmiyor. Kamera kayıtta, röportajdasın...

İnanmak başarmanın yarısı sanıyorduk ama değilmiş, elendin.

İnanmak başarmanın yarısı sanıyorduk ama değilmiş, elendin.

Tamam hırslı olman güzeldi ama pek işe yaramadı. Performansın yeterli değildi.

Survivor'da olmuyor demek ki, kendine artık başka hayat kur.

Psikolojinin bozulması adada pek işe yarar bir şey değildir. Şartlara dayanamadın, diskalifiye oldun.

Psikolojinin bozulması adada pek işe yarar bir şey değildir. Şartlara dayanamadın, diskalifiye oldun.

Ne hayallerle gelmiştin ama önemli olan sağlık.

Artık adanın lideri gibisin. Takımın sık sık kaybediyor, sen de oturdun her zamanki gibi arkadaşlarına akıl veriyorsun.

Artık adanın lideri gibisin. Takımın sık sık kaybediyor, sen de oturdun her zamanki gibi arkadaşlarına akıl veriyorsun.

Acun Ilıcalı buranın tek patronunun kendisi olduğunu gösterdi ve senin bu bitmek bilmeyen tavırların yüzünden seni diskalifiye etti.

Acun Ilıcalı buranın tek patronunun kendisi olduğunu gösterdi ve senin bu bitmek bilmeyen tavırların yüzünden seni diskalifiye etti.

Sonuçta yarışmanın sahibi o. Biz karışamayız buna.

Takımların karışması ya da birleşmesi işine gelmedi. Gücünü yitirdin ve elendin.

Takımların karışması ya da birleşmesi işine gelmedi. Gücünü yitirdin ve elendin.

Bazen işler planladığımız gibi gitmiyor işte...

Yarışmada biraz yalnızlaştın ve köşene çekildin. Seni kendi grubuna çekmek isteyen insanlar oluyor. Ne yapacaksın?

Yarışmada biraz yalnızlaştın ve köşene çekildin. Seni kendi grubuna çekmek isteyen insanlar oluyor. Ne yapacaksın?

Yalnız kaldığın için daha çok yazılmaya başladın. Dayanamadın ve elendin.

Yalnız kaldığın için daha çok yazılmaya başladın. Dayanamadın ve elendin.

Sonuçta bu yarışmaya yalnızlık da yaramıyor.

Planın açığa çıktı ve seni yazdılar. Elendin.

Planın açığa çıktı ve seni yazdılar. Elendin.

Gerçekler bir şekilde ortaya çıkıyor işte.

Bir şekilde ilerledin, sonunda takımlar ve adalar birleşti. Şimdi yeni strateji zamanı...

Bir şekilde ilerledin, sonunda takımlar ve adalar birleşti. Şimdi yeni strateji zamanı...

İlk günden takımı satmak mı? Herkes seni yazdı ve elendin!

İlk günden takımı satmak mı? Herkes seni yazdı ve elendin!

Biraz ayıp ettin doğrusu.

Final öncesi son konsey... Stratejini belirle ve finale git!

Final öncesi son konsey... Stratejini belirle ve finale git!

Demek Yasin'i göndermek istedin ha! Oyunun işe yaramadı, elendin.

Demek Yasin'i göndermek istedin ha! Oyunun işe yaramadı, elendin.

Finale bir adım kala çok üzdü bu gidiş.

Gruba hesap sordun ama onlar yine de seni harcadı.

Gruba hesap sordun ama onlar yine de seni harcadı.

Son anda seninle mi uğraşacağız diye düşündüler herhalde. Elendin, geçmiş olsun.

Ve finaldesin! Oylama öncesi son sözleriniz soruldu... Buraya kendi emeğinle geldin, final hakkında ne düşünüyorsun? Kazanırsan bir planın var mı?

Finalde şampiyonluğu kaybettin 🥲

Finalde şampiyonluğu kaybettin 🥲

Güzel bir yarışmaydı. Buraya kadar kendi çabanla geldin. Ancak artık SMS oylaması var, demek ki halkı yeterince iyi etkileyememişsin. Belki de son sözlerin etkili olmuştur. Üzülme, yine katılırsın!

Tebrikler, Survivor All Star'ın şampiyonu sen oldun!

Tebrikler, Survivor All Star'ın şampiyonu sen oldun!

İzleyiciye kendini ne kadar sevdirmişsin! SMS oylaması sonucu büyük bir farkla yarışmayı kazanan isim oldun! Aylar süren mücadelede sonunda emeklerinin karşılığını aldın. Tebrik ederiz, Survivor All Star şampiyonu sensin!

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