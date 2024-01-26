Survivor All Star'ı Kazanabilecek misin? Soruları Cevapla, Öğren!

Adada yaptıklarına göre destek de alabilirsin, tepki de çekebilirsin. Kurduğun ilişkiler sonucu sırtından da vurulabilirsin, lider olarak da görülebilirsin. Ama All Star'da en önemlisi senin performansın!

Bakalım Survivor All Star 2024'ü kazanabilecek misin? Testi çöz, cevabı öğren!