Survivor All Star'ı Kazanabilecek misin? Soruları Cevapla, Öğren!
Survivor All Star'ı Kazanabilecek misin? Soruları Cevapla, Öğren!
Adada yaptıklarına göre destek de alabilirsin, tepki de çekebilirsin. Kurduğun ilişkiler sonucu sırtından da vurulabilirsin, lider olarak da görülebilirsin. Ama All Star'da en önemlisi senin performansın!
Bakalım Survivor All Star 2024'ü kazanabilecek misin? Testi çöz, cevabı öğren!
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Öncelikle bu sene Survivor'a hangi takımda başlamak isterdin onu öğrenelim. (Sol kırmızı, sağ mavi)
Adadaki yerini aldın. İlk günlerde izleyeceğin strateji hangisi olurdu?
İlk günden kulislere girmen dikkat çekti ve pek hoş karşılanmadı. Nagihan'ın tepkisini çektin ve senin diğer insanlarla güç birliği yaptığını söyledi. Nasıl karşılık vereceksin?
Biraz fazla sessiz kaldın, yanında kimseyi bulamadın ve adın yazıldı. Elendin.
Turabi'yle kavga ettin ve diskalifiye oldun!
Adada yancı istenmedi ve ilk elemede elendin!
Turabi'ye karşı oluşturduğun birlik, Turabi'nin saldırılarıyla sarsılmaya başlıyor. Gerginlik hat safhada! Arkadaşlarınla aranı bölmeye gelen Turabi karşısında ne yapacaksın?
Sinirlerine hakim olamazsan, böyle diskalifiye olursun işte.
Oyun zamanı geldi... Sıradaki şekil hangisi olmalı?
Elendin ama üzülme. Ogeday yanına gelip teselli etti.
Oyunu kazandın kazanmasına ama mevzular bitmiyor. Kamera kayıtta, röportajdasın...
İnanmak başarmanın yarısı sanıyorduk ama değilmiş, elendin.
Psikolojinin bozulması adada pek işe yarar bir şey değildir. Şartlara dayanamadın, diskalifiye oldun.
Artık adanın lideri gibisin. Takımın sık sık kaybediyor, sen de oturdun her zamanki gibi arkadaşlarına akıl veriyorsun.
Acun Ilıcalı buranın tek patronunun kendisi olduğunu gösterdi ve senin bu bitmek bilmeyen tavırların yüzünden seni diskalifiye etti.
Takımların karışması ya da birleşmesi işine gelmedi. Gücünü yitirdin ve elendin.
Yarışmada biraz yalnızlaştın ve köşene çekildin. Seni kendi grubuna çekmek isteyen insanlar oluyor. Ne yapacaksın?
Yalnız kaldığın için daha çok yazılmaya başladın. Dayanamadın ve elendin.
Planın açığa çıktı ve seni yazdılar. Elendin.
Bir şekilde ilerledin, sonunda takımlar ve adalar birleşti. Şimdi yeni strateji zamanı...
İlk günden takımı satmak mı? Herkes seni yazdı ve elendin!
Final öncesi son konsey... Stratejini belirle ve finale git!
Demek Yasin'i göndermek istedin ha! Oyunun işe yaramadı, elendin.
Gruba hesap sordun ama onlar yine de seni harcadı.
Ve finaldesin! Oylama öncesi son sözleriniz soruldu... Buraya kendi emeğinle geldin, final hakkında ne düşünüyorsun? Kazanırsan bir planın var mı?
Finalde şampiyonluğu kaybettin 🥲
Tebrikler, Survivor All Star'ın şampiyonu sen oldun!
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