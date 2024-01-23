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Senin İçinde Ne Kadar Emekli Amca Yatıyor?

Senin İçinde Ne Kadar Emekli Amca Yatıyor?

GNS
GNS - Onedio Editörü
23.01.2024 - 19:01

Emeklilik hepimizin hayaliyle yanıp tutuştuğumuz bir durum değil mi... Yaşımız kaç olursa olsun iş hayatına adım attığımız an emekli olmanın hayalini kuruyoruz. Ama kalıplaşmış bir 'huysuz emekli amca' durumu da yok değil. Peki senin içinde ne kadar emekli amca yatıyor? 

Hadi teste!

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1. Önce yaşını öğrenelim!

2. Bir de cinsiyetini soralım!

3. Aşağıdakilerden hangisi gündüz kuşağı programları arasında yer almıyor biliyor musun?

3. Aşağıdakilerden hangisi gündüz kuşağı programları arasında yer almıyor biliyor musun?

4. Ortamda çocuklar tarafından yapılan yüksek bir ses olduğunda hangisi senin tepkin olur?

4. Ortamda çocuklar tarafından yapılan yüksek bir ses olduğunda hangisi senin tepkin olur?

5. Ortamda senden yaşça küçük birkaç kişi hayatlarına dair şikayet etmeye, bunalımda olduğunu söylemeye başladı. Bunlardan hangisini yaparsın?

5. Ortamda senden yaşça küçük birkaç kişi hayatlarına dair şikayet etmeye, bunalımda olduğunu söylemeye başladı. Bunlardan hangisini yaparsın?
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6. Düşündüğün emeklilik sana ne vaadediyor?

6. Düşündüğün emeklilik sana ne vaadediyor?

7. Bunlardan birini değiştirmek istesen bu ne olurdu?

8. Kendine yeni bir hobi edineceksin, hangisi olur?

8. Kendine yeni bir hobi edineceksin, hangisi olur?

9. Diyelim ki emeklisin, banka tercihini neye göre yapardın?

9. Diyelim ki emeklisin, banka tercihini neye göre yapardın?

10. Sana kullanılmasından en hoşlanmadığın cümleyi seç şimdi...

10. Sana kullanılmasından en hoşlanmadığın cümleyi seç şimdi...
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Tam bir emekli amca, %100!

Tam bir emekli amca, %100!

Hayatın tükenmişlik hissi ve tahammülsüzlüğünle senin içinde bir emekli amca ruhu olduğunu görebiliyoruz. Bu, belki de hayattan çıkan tadı bir türlü yakalayamamanın getirdiği bir durum olabilir. Ancak bu durumda dahi, hayatın tuzunu biberini bulmak için kendine yeni sebepler aramaktan geri durmuyorsun. Elbette, emeklilik yolunda karşılaşacağın engeller gözünü korkutabilir. Ancak unutma, içindeki emekli amca ruhu hiçbir zaman sönmeyecek.

Bu ruh, sokaktaki çocukların top oynadığına sinirlenip 'topunuzu keserim' diye balkondan bağıran, belki biraz huysuz ama bir o kadar da sevimli emekli amcaları hatırlatıyor. Sen, bu emekli amcaların genç versiyonu, belki de onların ruhani öncüsüsün. Bu yüzden, hayatın tüm zorluklarına rağmen, içindeki emekli amca ruhunu biraz daha tatlı olanları gibi tutmakta fayda var.

Senin içinde %75 emekli amca yatıyor.

Senin içinde %75 emekli amca yatıyor.

Hadi itiraf et, senin de içinde bir yerlerde bir emekli amca ruhu var. Her şeyin hızla değiştiği bu dünyada, sen de biraz olsun huzur ve sakinlik arıyorsun. Gürültülü sokaklar, karmaşık ilişkiler, sürekli değişen modalar... Bunların hepsi seni biraz yoruyor, değil mi? Belki de hayatın karmaşasından biraz olsun uzaklaşıp, huzurlu bir köşede oturup çayını yudumlamak istiyorsun.

Evet, belki de içindeki o emekli amca ruhu biraz daha fazla sesini yükseltmeye başladı. Artık her şeyin detaylarına kadar incelemeye, daha seçici olmaya başladın. Belki de bu, hayatta ne istediğini daha iyi anladığın için. Ne de olsa, artık hayatında sadece senin için değerli olan şeylere yer vermek istiyorsun.

Bir de o tavsiyeler var ki... İçindeki emekli amca, her konuda bir fikri olan ve bunu paylaşmaktan çekinmeyen biri. Belki de bu yüzden, her konuda bir fikrin var ve bunu paylaşmaktan çekinmiyorsun. İçindeki emekli amca ruhunu dışa vurmanın en güzel yolu da bu olabilir.

Sonuçta, içindeki emekli amca ruhunu tamamen dışa vurman belki de biraz zor. Ama biz yine de senin için %75 diyelim. Ne de olsa, içindeki emekli amca ruhunu dışa vurmanın tam zamanı olabilir.

Senin içinde henüz %50 emekli amca yatıyor.

Senin içinde henüz %50 emekli amca yatıyor.

Hayatın tam ortasında, bir çıkmazın içindeymiş gibi hissediyorsun. Bir yandan emekli amcanın sakin, dingin yaşam tarzı seni etkiliyor. Onun huzurlu, keyifli emeklilik hayatı, senin de arzuladığın bir yaşam biçimi oluyor. Ancak diğer yandan, hayatın hızlı temposu ve yoğunluğu, seni bu dinginlikten uzağa çekiyor.

Bir yandan sakin ve huzurlu bir yaşamı özlerken, diğer yandan da sosyal hayatın hareketliliği ve dinamizmi seni çekiyor. İletişimi güçlü tutmak, insanlarla etkileşimde bulunmak, hayatın içinde aktif bir rol almak istiyorsun.

Hayatın karanlık yüzüne değil, seni yükseltecek, ilerletecek ve geliştirecek olan yönlerine odaklanıyorsun. Belki de tam da bu yüzden, emekli amcanın keyifli ve huzurlu yaşam tarzı seni çekiyor. Çünkü o, hayatın olumsuz yüzlerine değil, keyif alabileceği şeylere odaklanmayı seçmiş biri.

Ama unutma, her şeyin bir zamanı var. Şu an belki de hayatın hızlı temposunda yer alman gerekiyor. Ancak sabırlı ol, zamanla sen de emekli amcanın huzurlu ve keyifli yaşam tarzına kavuşacaksın. Huysuz olmayan, hayattan keyif alabilen, her anını dolu dolu yaşayan biri olacaksın. Sadece biraz daha sabretmen gerekiyor.

Hiç demeyelim de %25 diyelim senin için...

Hiç demeyelim de %25 diyelim senin için...

Hepimizin içinde, belki de farkında olmadığımız, bir emekli amca ruhu bulunuyor. Ancak bu ruh, henüz yüzünü göstermiş değil. Bazen kendinizi yorgun, bitkin ve enerjisi tükenmiş gibi hissedebilirsiniz. Günün stresi, hayatın hızı ve yoğun temposu, belki de sizi bıktırıyor, tüketiyor ve başınızı alıp uzaklara, belki de bilinmez bir yolculuğa çıkmak istiyor olabilirsiniz. Ancak bu durum, hayatın size ağır geldiği anlamına gelmiyor. Aksine, bu durum, belki de hayatın size sunduğu tüm güzelliklerin, henüz keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrın ve maceranın olduğunu gösteriyor.

Peki, içimizdeki emekli amca ruhu ne zaman ortaya çıkacak diye merak ediyor olabilirsiniz. Ancak bu ruh, henüz memnuniyetsizlik duygusunu taşıyacak kadar büyümedi, hatta belki de henüz esamesi bile okunmuyor. Yani, belki de içimizdeki emekli amca ruhu, henüz kendini bize göstermek için hazır hissetmiyor. Ancak unutmayın, her ne olursa olsun, hayat her zaman, her an, bizi bekleyen yeni bir macera ve keşfedilmeyi bekleyen birçok sır ile doludur. Ve belki de bir gün, içimizdeki emekli amca ruhu, kendini bize göstermeye karar verecek ve hayatın tüm güzelliklerini, sırlarını ve maceralarını birlikte keşfedeceğiz.

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