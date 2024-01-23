Senin İçinde Ne Kadar Emekli Amca Yatıyor?
Senin İçinde Ne Kadar Emekli Amca Yatıyor?
Emeklilik hepimizin hayaliyle yanıp tutuştuğumuz bir durum değil mi... Yaşımız kaç olursa olsun iş hayatına adım attığımız an emekli olmanın hayalini kuruyoruz. Ama kalıplaşmış bir 'huysuz emekli amca' durumu da yok değil. Peki senin içinde ne kadar emekli amca yatıyor?
Hadi teste!
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1. Önce yaşını öğrenelim!
2. Bir de cinsiyetini soralım!
3. Aşağıdakilerden hangisi gündüz kuşağı programları arasında yer almıyor biliyor musun?
4. Ortamda çocuklar tarafından yapılan yüksek bir ses olduğunda hangisi senin tepkin olur?
5. Ortamda senden yaşça küçük birkaç kişi hayatlarına dair şikayet etmeye, bunalımda olduğunu söylemeye başladı. Bunlardan hangisini yaparsın?
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6. Düşündüğün emeklilik sana ne vaadediyor?
7. Bunlardan birini değiştirmek istesen bu ne olurdu?
8. Kendine yeni bir hobi edineceksin, hangisi olur?
9. Diyelim ki emeklisin, banka tercihini neye göre yapardın?
10. Sana kullanılmasından en hoşlanmadığın cümleyi seç şimdi...
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Tam bir emekli amca, %100!
Senin içinde %75 emekli amca yatıyor.
Senin içinde henüz %50 emekli amca yatıyor.
Hiç demeyelim de %25 diyelim senin için...
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