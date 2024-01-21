Uğruna Şarkılar Yazılan Hangi Kadınsın?
Uğruna Şarkılar Yazılan Hangi Kadınsın?
Hepimiz bir şarkıya, bir şiire konu olabilecek kadar sevmeyi, sevilmeyi hak ediyoruz. Bugüne kadar pek çok şanslı isim de şarkılara konu olarak milyonlarca kişinin sevgiyle dinlediği melodilere eşlik etti.
Peki sen, uğruna şarkılar yazılan hangi kadınsın?
Haydi teste!
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1. Öncelikle yaşını seçer misin?
2. Peki en uzun ilişkin ne kadar sürdü?
3. Senin için aşk hangi renk?
4. Senin hayatında hangisi daha önemli?
5. Uzak mesafe ilişkisine olumlu bakıyor musun?
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6. Bize sevgilinle vakit geçirmek isteyeceğin bir ortam seçer misin?
7. Peki aşk acısı ne kadar sürer?
8. İlk aşkının adını hala hatırlıyor musun?
9. Son günlerini bir düşün bakalım, hayatının hangi evresindesin?
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