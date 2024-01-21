Uğruna Şarkılar Yazılan Hangi Kadınsın?

Baharda yeşillerin rengini kıskandığı mı desek, bir sevda büyüsü mü, yoksa bir nazlı çiçek, bir orman kuytusu mu? Evet, sen sözlerini Aysel Gürel'in kaleme aldığı, güçlü sesiyle Sezen Aksu'nun seslendirdiği Firuzesin.

Peki Firuze'nin gerçekte kim olduğunu biliyor musun? Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar'dan başkası değil! Sinema oyuncusu kızı için kaleme aldığı Firuze şarkısıyla Aysel Gürel, yıllar geçse de içimize dokunan bir eser bıraktı ardında.