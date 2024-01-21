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Uğruna Şarkılar Yazılan Hangi Kadınsın?

Uğruna Şarkılar Yazılan Hangi Kadınsın?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.01.2024 - 09:01

Hepimiz bir şarkıya, bir şiire konu olabilecek kadar sevmeyi, sevilmeyi hak ediyoruz. Bugüne kadar pek çok şanslı isim de şarkılara konu olarak milyonlarca kişinin sevgiyle dinlediği melodilere eşlik etti.

Peki sen, uğruna şarkılar yazılan hangi kadınsın?

Haydi teste!

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1. Öncelikle yaşını seçer misin?

2. Peki en uzun ilişkin ne kadar sürdü?

3. Senin için aşk hangi renk?

4. Senin hayatında hangisi daha önemli?

5. Uzak mesafe ilişkisine olumlu bakıyor musun?

5. Uzak mesafe ilişkisine olumlu bakıyor musun?
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6. Bize sevgilinle vakit geçirmek isteyeceğin bir ortam seçer misin?

7. Peki aşk acısı ne kadar sürer?

8. İlk aşkının adını hala hatırlıyor musun?

9. Son günlerini bir düşün bakalım, hayatının hangi evresindesin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

"Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara...Leyla"

Müzik tarihimizde uğruna en çok şarkı yazılan kadınlardan birisi, Leyla, Rafet El Roman'dan tut da Pinhani'ye Ezginin Günlüğü'nden Bağzıları'na tüm sanatçılar farklı tarzlarda Leyla'dan bahsediyor. Herkesin Leyla'sı farklı olsa da, çekilen acılar, özlenilen duygular hep aynı. 

Peki Leyla, şarkılarda nasıl geçiyor?

Fazla yaşamam fazla yaşamam

Ah şu gençliğim...

Leyla... Leyla

Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara

Leyla... Leyla

🎶

Her sabah bir çöl masalında, uyanırdım

Sarılsam sana canım dalsam rüyalara

Belki de yanlış bir Leyla

🎶

Leyla ben zaten, Mecnun değilim

Sen de artık, beklenen değilsin

Yokluğun yanımda, daha samimi

O da pek durmaz, zaten gidici

"Sana yanığım ama bu ateşi harlama...Nalan"

Sen çiçeklerle dolu bir bahçe, o ise bir kasırga...Emir Can İğrek'in şarkısıyla içlenmekten bir hoş olduğumuz Nalansın sen! Sana yanık olanların ateşini harlayan, gönlünde yara açıldığı halde onlardan bir türlü kopamayan Nalan. Olmazlara inat aşkının peşinden koşmaya çalışan, yine de bir türlü olduramayan Nalansın. Sen aşkından insanları kör eden, hatta kor gibi alevlere düşürensin. Bir bakışın eritir aşıklarının kalbini. Fakat söylemek gerek, sen biraz da acımasızsın. Sana yalvaranlar, 'benim ol ya da çek git' diyenler bir hayli fazla...

Bak ben yara gibiyim, gönlünde bi' yara gibiyim

Nalan

Sal beni gideyim, ömründe bi' kara meleğim

Nalan

"Sarı saçlarına deli gönlümü...Bağlamışım, çözülmüyor, Mihriban"

Mihriban türküsü, büyük usta Abdurrahim Karakoç'un kaleminden çıkan, öncelikle Musa Eroğlu'nun seslendirdiği daha sonra da dilimizden düşmeyen muhteşem eser. Peki ya hikayesini biliyor musun?

Aşkına kavuşamayan Abdurrahim Karakoç, aşk acısını bu dizelerle anlatır bizlere.Karakoç, düğünde gördüğü bir köylü kızına 'güzelliği ve iyi kalpliliği' nedeniyle Mihriban adını takar. 

İkilinin aşkları git gide büyür, fakat kızın ailesinin taşınmasıyla birlikte bu aşk yarım kalır. Böylece Mihriban'ın aşkı, kara sevdaya dönüşür. Karakoç'un yazdığı bu şiirden haberdar olan Mihriban, büyük aşkı Karakoç'a tek cümleyle cevap verir;

'Unutmak kolay değil.' 

Senin için kolay mı peki unutmak?

“Kıskanır rengini baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin sen Firuze...”

Baharda yeşillerin rengini kıskandığı mı desek, bir sevda büyüsü mü, yoksa bir nazlı çiçek, bir orman kuytusu mu? Evet, sen sözlerini Aysel Gürel'in kaleme aldığı, güçlü sesiyle Sezen Aksu'nun seslendirdiği Firuzesin. 

Peki Firuze'nin gerçekte kim olduğunu biliyor musun? Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar'dan başkası değil! Sinema oyuncusu kızı için kaleme aldığı Firuze şarkısıyla Aysel Gürel, yıllar geçse de içimize dokunan bir eser bıraktı ardında.

Bir gün dönüp bakınca düşler

İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını

Ağla, ağla Firuze ağla

Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu

Kıskanır rengini baharda yeşiller

Sevda büyüsü gibisin sen Firuze

Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu

Üzüm buğusu gibisin sen Firuze

"Sana gitme demeyeceğim, ama gitme Lavinya…”

Özdemir Asaf'ın kaleminden çıkan Lavinia şiiri, Feridun Düzağaç tarafından seslendirilince, ortaya ruhumuzun en derinlerine işleyen bir eser çıkıyor. Lavinia kim diye merak edecek olursanız, Özdemir Asaf'ın çocukluk aşkı olduğunu belirtelim. Elbette bu kadının gerçek ismi, Lavinya değil. Valinin kızı olan Mevhibe Meziyet Beyat, Asaf'ın şiirinde Lavinia olarak anılıyor. Dikkat ederseniz Asaf, 'adını gizleyeceğim' demeyi de ihmal etmiyor şiirinde. 

Peki ne anlama geliyor bu Lavinia? 

Hem özgürlük, hem de ölüm çiçeği.

Sana gitme demeyeceğim.

Üşüyorsun ceketimi al.

Günün en güzel saatleri bunlar.

Yanımda kal.

Sana gitme demeyeceğim.

Gene de sen bilirsin.

Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,

İncinirsin.

Sana gitme demeyeceğim,

Ama gitme, Lavinia.

Adını gizleyeceğim

Sen de bilme, Lavinia.

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