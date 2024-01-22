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Ne Kadar Tükendin?

Ne Kadar Tükendin?

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.01.2024 - 15:01

Bazen kendimizi sınır noktamızda gibi hissettiğimiz oluyor. Özellikle sosyal medyadaki herkesin çok mutlu, çok iyi gözükmesi de kendimizi artık tükenmiş hissettiriyor. Dayanamayıp 'yeter' diye bağırdığın anlar olduğunu biliyoruz. Peki sen ne kadar tükendin? 

Hadi teste!

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1. Bize önce yaşını söyle bakalım...

2. Seç bakalım hangisi sensin?

3. Sinir durumunu sorsak ne derdin?

4. İnsanlarla aran ne durumda?

5. Beslenme konusunda dürüst ol bakalım. Hangisi sensin?

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6. Kaygı bozukluğu konusunda halini hatırını soralım. Sana en yakın olanını seçer misin?

7. Söyle bakalım bir işe başlaman gerek ya da hiçbir şey yapmasan bile motivasyona ihtiyacın var. Ne yaparsın?

8. Biraz da hislerinin sana etkilerini ölçelim. Hangisi sana daha yakın?

9. Bu tweetlerden bir tanesini seç bakalım.

10. Son olarak sana en iyi hissettiren çiçeği seç.

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Tüm tükenenler kalksın, büyüğünüz geldi!

Tüm tükenenler kalksın, büyüğünüz geldi!

Hayatın ağırlığı omuzlarında öyle bir yük haline gelmiş ki, artık hislerini ifade etmek için bile enerji bulamıyorsun. Gündelik yaşamın renklerini, tatlarını, kokularını bile hissetmiyorsun; sanki hayatın içinde bir hayalet gibi dolaşıyorsun. İnsanlarla sosyal etkileşim kurmak, bir zamanlar keyif aldığın şeyleri yapmak sana zor geliyor. Kendine bile özen göstermek, kendini sevmek, bakmak için enerji bulamıyorsun.

Hayatın sana sunduğu hayal kırıklıkları, seni öyle bir yere sürüklemiş ki, bu karanlık dehlizden çıkmak için cesaret bulamıyorsun. Kırıldığın, yaralandığın yerler var ve onları onarmak için yardım eli uzatanları bile, daha fazla incinmekten, daha fazla yara almak korkusuyla geri çeviriyorsun. Kısacası, hem tükenmiş hem de tüketmişsin.

Ama unutma ki, önünde hala dolu dolu yaşanacak bir hayat var. Bu karanlık dönem, bir süre sonra yerini aydınlığa bırakacak. O güzel gülüşün, o ışıl ışıl gözlerin dünyaya hala çok şeyler katacak. Bu dönem gelip geçici, ve seninle birlikte her gün güneş yeniden doğuyor. Kendine ve hayata dair umudunu kaybetme, çünkü seninle birlikte her yeni gün, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demek.

Sana tükenmeler yakışır ama fena durumda da değilsin.

Sana tükenmeler yakışır ama fena durumda da değilsin.

Çok çabalamışlar ama seni henüz yeterince tüketememişler. Hayatın karmaşası ve hızı karşısında, seni tüketmeye çalışan bir dünyada yaşadığını hissetmen oldukça normal. Ancak, senin bu hızlı yaşam karşısında bile bıkmadan, yorulmadan ayakta duruşun, herkesi hayran bırakıyor. Bu yorucu dünyada, seni bu bataklığın içine çekmeye çalışanlara karşı gösterdiğin direnç, adeta bir kahramanın kalkanı gibi.

Her gün, düzenini korumak için verdiğin mücadele, hayatının ritmini bozmamak adına gösterdiğin çaba, gözlerden kaçmıyor. Ancak, bu hızlı tempoda bazen her şeyden uzaklaşıp, sessizliğin ve huzurun kucağına düşmek de oldukça cazip geliyor sana. Kim bilir belki de bu, senin tükenmemek için bulduğun bir yol.

Bu zorlu mücadele sonunda, her şeyin istediğin gibi olacağına dair inancını kaybetme. Çünkü biliriz ki, tükenmiş olsan bile, senin tükenişin bile bir başkalarının var oluşundan daha değerli. Ancak, bir daha bu yorucu süreçle uğraşmamak, hayatın hızına biraz olsun ara vermek de hakkın değil mi? Kim bilir belki de bu, senin yeni başlangıçların kapısını aralaman için bir fırsat olabilir...

Tüm tükenmişlere inat iyisin iyi...

Tüm tükenmişlere inat iyisin iyi...

Bir yerlerde, tükenmişlikle enerji doluluk arasında bir çizgide sallanıyorsun. 'Artık bu kadarı yeter' diyorsun, ancak içten içe biliyorsun ki aslında bu hiçbir zaman yetmeyecek. Kendini sürekli zorlamanın, sınırlarını aşmanın garip bir tatmini var senin için. Kendi kendini yoruyor, sonra da 'tükendim' diye haykırıyorsun. Ama durup bir düşün, aslında hiçbir şeyin yok. Kendini toparla, bırakma kendini bu karanlık boşluğa.

Diğerleriyle kendini kıyasladığında, aslında ne kadar iyi olduğunu görebiliyor musun? Eğer bu duruma tükenmişlik diyeceksek, keşke herkes senin kadar güzel, senin kadar zarif tükenebilse. Senin tükenmişliğin bile bir başka, bir o kadar da etkileyici. Kendine biraz daha şefkatli ol, çünkü aslında sen çok daha güçlüsün. Kendini yeniden bulma ve toparlanma zamanı şimdi. Kendine biraz nefes alacak zaman yarat, çünkü aslında sen çok daha iyisini hak ediyorsun.

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