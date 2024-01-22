Ne Kadar Tükendin?
Ne Kadar Tükendin?
Bazen kendimizi sınır noktamızda gibi hissettiğimiz oluyor. Özellikle sosyal medyadaki herkesin çok mutlu, çok iyi gözükmesi de kendimizi artık tükenmiş hissettiriyor. Dayanamayıp 'yeter' diye bağırdığın anlar olduğunu biliyoruz. Peki sen ne kadar tükendin?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bize önce yaşını söyle bakalım...
2. Seç bakalım hangisi sensin?
3. Sinir durumunu sorsak ne derdin?
4. İnsanlarla aran ne durumda?
5. Beslenme konusunda dürüst ol bakalım. Hangisi sensin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Kaygı bozukluğu konusunda halini hatırını soralım. Sana en yakın olanını seçer misin?
7. Söyle bakalım bir işe başlaman gerek ya da hiçbir şey yapmasan bile motivasyona ihtiyacın var. Ne yaparsın?
8. Biraz da hislerinin sana etkilerini ölçelim. Hangisi sana daha yakın?
9. Bu tweetlerden bir tanesini seç bakalım.
10. Son olarak sana en iyi hissettiren çiçeği seç.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüm tükenenler kalksın, büyüğünüz geldi!
Sana tükenmeler yakışır ama fena durumda da değilsin.
Tüm tükenmişlere inat iyisin iyi...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda