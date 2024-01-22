Ne Kadar Tükendin?

Hayatın ağırlığı omuzlarında öyle bir yük haline gelmiş ki, artık hislerini ifade etmek için bile enerji bulamıyorsun. Gündelik yaşamın renklerini, tatlarını, kokularını bile hissetmiyorsun; sanki hayatın içinde bir hayalet gibi dolaşıyorsun. İnsanlarla sosyal etkileşim kurmak, bir zamanlar keyif aldığın şeyleri yapmak sana zor geliyor. Kendine bile özen göstermek, kendini sevmek, bakmak için enerji bulamıyorsun.

Hayatın sana sunduğu hayal kırıklıkları, seni öyle bir yere sürüklemiş ki, bu karanlık dehlizden çıkmak için cesaret bulamıyorsun. Kırıldığın, yaralandığın yerler var ve onları onarmak için yardım eli uzatanları bile, daha fazla incinmekten, daha fazla yara almak korkusuyla geri çeviriyorsun. Kısacası, hem tükenmiş hem de tüketmişsin.

Ama unutma ki, önünde hala dolu dolu yaşanacak bir hayat var. Bu karanlık dönem, bir süre sonra yerini aydınlığa bırakacak. O güzel gülüşün, o ışıl ışıl gözlerin dünyaya hala çok şeyler katacak. Bu dönem gelip geçici, ve seninle birlikte her gün güneş yeniden doğuyor. Kendine ve hayata dair umudunu kaybetme, çünkü seninle birlikte her yeni gün, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demek.