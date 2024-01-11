Ne Kadar Fakirsin?
Ne Kadar Fakirsin?
Bir paranın, bir de imanın kimde olduğu belli olmaz değil mi. Ama bazen hissettiğimiz bu fakirlik, cebimizdeki parayla alakalı olmayabiliyor. Kimi zaman da ruhumuz fakir oluyor anlayacağın. Peki bu davranışları gerçekleştirip gerçekleştirmediğine göre sen ne kadar fakirsin?
Hadi teste!
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1. Klasik sorularla başlayalım; biten şampuanın içine su doldurup çoğaltıyor musun?
2. İnternetten alışveriş yaparken fiyatı azalandan artana şeklinde sıralıyor musun?
3. Ailen için tatil demek memlekete gitmek demek midir?
4. Peki yatağın sağdan ya da soldan duvara bitişik mi?
5. Gittiğin bir restoranda suyu cam şişeyle getirirlerse, içtikten sonra şişeyi çantana koyar mısın?
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6. Alışveriş yaparken bedeninden önce fiyatına bakıyor musun?
7. Yemek siparişi ile birlikte gelen sosların fazla kalanlarını, ıslak mendillerini, tuzlarını vs. atmak yerine saklıyor musun?
8. Sosyal medyada dubleks ya da "çok büyük" daireleri gördüğünde "bu ev nasıl temizleniyor ya?" diye düşünür müsün?
9. Pijaman var mı?
10. Kalabalık mekanlara gittiğinde bulunduğun yerin aylık cirosunu hesaplayıp "dükkan mı açsam?" diye düşünüyor musun?
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Tebrikler mis gibi fakirsin!
Fakirliğin kelime anlamını bile bilmiyorsun!
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