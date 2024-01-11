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Ne Kadar Fakirsin?

Ne Kadar Fakirsin?

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.01.2024 - 13:01

Bir paranın, bir de imanın kimde olduğu belli olmaz değil mi. Ama bazen hissettiğimiz bu fakirlik, cebimizdeki parayla alakalı olmayabiliyor. Kimi zaman da ruhumuz fakir oluyor anlayacağın. Peki bu davranışları gerçekleştirip gerçekleştirmediğine göre sen ne kadar fakirsin? 

Hadi teste!

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1. Klasik sorularla başlayalım; biten şampuanın içine su doldurup çoğaltıyor musun?

2. İnternetten alışveriş yaparken fiyatı azalandan artana şeklinde sıralıyor musun?

3. Ailen için tatil demek memlekete gitmek demek midir?

4. Peki yatağın sağdan ya da soldan duvara bitişik mi?

5. Gittiğin bir restoranda suyu cam şişeyle getirirlerse, içtikten sonra şişeyi çantana koyar mısın?

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6. Alışveriş yaparken bedeninden önce fiyatına bakıyor musun?

7. Yemek siparişi ile birlikte gelen sosların fazla kalanlarını, ıslak mendillerini, tuzlarını vs. atmak yerine saklıyor musun?

8. Sosyal medyada dubleks ya da "çok büyük" daireleri gördüğünde "bu ev nasıl temizleniyor ya?" diye düşünür müsün?

9. Pijaman var mı?

10. Kalabalık mekanlara gittiğinde bulunduğun yerin aylık cirosunu hesaplayıp "dükkan mı açsam?" diye düşünüyor musun?

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Tebrikler mis gibi fakirsin!

Bir bomba gibi düşecek belki ama, evet, sen fakirsin! Ama merak etme, bu durum cebindeki son kuruşla ya da banka hesabındaki sıfırın hemen yanına eklenmiş rakamlarla ilgili değil. Aslında bu durum, ruhunun derinliklerine işlemiş bir durum.

Biraz daha açalım mı? Hayatın içinde, farkında olmadan bazı alışkanlıklar edinmişsin ve bu alışkanlıklar seni 'fakir' kılmış. Belki de bu durum, içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği ekonomik belirsizlikler ve geleceğe dair endişelerin sonucu. Bu endişelerin sonucunda, elindekini de sıkı sıkıya tutmaya başlamışsın.

Fakirlik, ne yazık ki, gözü kör olmuş bir durum. Aklına gelebilecek tüm fakirleri bir düşün; bu listede kendini de görüyor musun? Eğer cevabın evet ise, üzülme. Çünkü hayatın bir döngüsü vardır ve bu döngü içinde her şey bir anda değişebilir. Şimdilik belki fakirsin, ama bu durum sonsuza dek devam etmek zorunda değil. Hayatın getireceği sürprizlere açık ol, çünkü hiçbir şey durağan değil ve hayat her zaman bir şekilde yolunu bulur.

Fakirliğin kelime anlamını bile bilmiyorsun!

Hayatının her anında lüks ve konforla iç içe olduğun için, fakirliğin ne olduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Hatta, hesabına sürekli giren ve çıkan paraların takibini bile yapamıyorsun, o denli bolluk içindesin. Hiçbir şeyin fiyatı senin için önemli değil, tek kriterin beğenmek. Bu durum, seni cömert ve eli açık biri haline getiriyor. Paranı biriktirme gibi bir alışkanlığın yok çünkü, senin için önemli olan hayatı dolu dolu yaşamak.

Bu cömertliğin ve pozitif enerjin, kazancını ikiye katlama gücüne sahip. Çünkü evrene verdiğin bu pozitif enerji, seni daha da yüceltiyor ve çekim yasası gereği daha fazlasını sana getiriyor. Ancak, ruhunun en derinliklerinde bile fakirlik kavramı yok. Senin için her zaman daha fazlası var ve bu da seni daha da zenginleştiriyor.

Ancak unutma, elindekileri de değerlendirip, sağlam bir finansal planlama yapman gerekiyor. Aksi takdirde, bu lüks ve konforlu yaşam tarzın sana pahalıya patlayabilir. Ama dikkat et de elindekilerden de olma! Hepsine 'hayır' cevabını verdiğin bu alışkanlıkları edinmek senin açından zor olabilir.

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