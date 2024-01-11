Ne Kadar Fakirsin?

Bir bomba gibi düşecek belki ama, evet, sen fakirsin! Ama merak etme, bu durum cebindeki son kuruşla ya da banka hesabındaki sıfırın hemen yanına eklenmiş rakamlarla ilgili değil. Aslında bu durum, ruhunun derinliklerine işlemiş bir durum.

Biraz daha açalım mı? Hayatın içinde, farkında olmadan bazı alışkanlıklar edinmişsin ve bu alışkanlıklar seni 'fakir' kılmış. Belki de bu durum, içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği ekonomik belirsizlikler ve geleceğe dair endişelerin sonucu. Bu endişelerin sonucunda, elindekini de sıkı sıkıya tutmaya başlamışsın.

Fakirlik, ne yazık ki, gözü kör olmuş bir durum. Aklına gelebilecek tüm fakirleri bir düşün; bu listede kendini de görüyor musun? Eğer cevabın evet ise, üzülme. Çünkü hayatın bir döngüsü vardır ve bu döngü içinde her şey bir anda değişebilir. Şimdilik belki fakirsin, ama bu durum sonsuza dek devam etmek zorunda değil. Hayatın getireceği sürprizlere açık ol, çünkü hiçbir şey durağan değil ve hayat her zaman bir şekilde yolunu bulur.