Sizin Aranızda Ne Tür Bir Uyum Var?

Dolunayın ışığı altında, kalpleriniz birbirine kenetlenmiş durumda. Siz, birbirinize sevgiyle bağlı olan iki aşık. Bu aşk, o kadar yoğun ki, mantığınızın sesi duygusal bağınızın karşısında adeta bir fısıltıya dönüşmüş. Bu durumda mantığınız, duygularınızın gölgesinde kalmış gibi görünüyor. Birbirinize olan bu yoğun sevgi, sizi birbirinize daha da sıkı bağlıyor. Her anınızda, her nefesinizde birbirinizi hissediyorsunuz. Yaşadığınız her an, her dakika, sizin için bir hazine değerinde. Bu duygular, sizi kendinizi dünyanın en şanslı insanı olarak hissettiriyor. Sizin aranızdaki bu uyum, adeta bir simya gibi... Birbirinizi tamamlayan iki yarım, bir bütün olmuş. Bu uyum, her şeyin ötesinde, adeta bir başka boyutta. İşte bu yüzden, sizin aşkınız, sıradan bir aşk hikayesinden çok daha fazlası. Bu, adeta bir aşk destanı...