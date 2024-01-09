Sizin Aranızda Ne Tür Bir Uyum Var?
Sizin Aranızda Ne Tür Bir Uyum Var?
Testi çöz aranızdaki uyumu anlatalım!
Haydiiiii
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ona rahatlıkla her şeyi anlatabilir misin?
4. Sence onun hakkında her bilgiye sahip misin?
5. Peki en çok nasıl vakit geçiriyorsunuz?
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6. Her buluşmada heyecanlanıyor musun?
7. Onun senden önceki ilişkileri dinlerken nasıl hissediyorsun?
8. Onu çekici buluyor musun?
9. Peki onun burç grubu hangisi?
10. Son olarak senin burç grubunu öğrenebilir miyiz?
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Sizin aranızda arkadaşlık uyumu var!
Sizin aranızda cinsel bir uyum var.
Sizin aranızda aşk uyumu var.
Sizin aranızda mantıksal bir uyum var.
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