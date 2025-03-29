Kızılcık Şerbeti'ndeki Senaryo Hatasından Ozan Akbaba'nın Reddettiği Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ndeki Senaryo Hatasından Ozan Akbaba'nın Reddettiği Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
29 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakteriyle konuştuğumuz Cem Yiğit Üzümoğlu, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tepkisini ilk gösteren ünlülerden oldu.
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2. TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'ye bu akşam beklenmedik bir yarışmacı katıldı.
3. Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir'le aynı dönemde başlayan bir başka diziyle görüştüğü ortaya çıktı.
4. Kuruluş Osman'a son dönemde peş peşe oyuncular katılıyor.
5. Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'nin mitinginin reytinglerini açıkladı.
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6. Arka Sokaklar'a kötü karakter geliyor.
7. Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine çok konuşuldu.
8. Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin son haliyle konuşuldu.
9. Çift Kişilik Oda dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu.
10. Afra Saraçoğlu ve kızını canlandıran Sara Yılmaz'ın uyumu çok sevildi.
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11. Kızılcık Şerbeti'ndeki senaryo hatası gündem oldu.
12. Esra Erol'daki 2. Palu ailesi vakasının adli tıp raporu çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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