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Kızılcık Şerbeti'ndeki Senaryo Hatasından Ozan Akbaba'nın Reddettiği Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'ndeki Senaryo Hatasından Ozan Akbaba'nın Reddettiği Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

O Ses Türkiye Kuruluş Osman
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.03.2025 - 00:13

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

29 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakteriyle konuştuğumuz Cem Yiğit Üzümoğlu, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tepkisini ilk gösteren ünlülerden oldu.

1. Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakteriyle konuştuğumuz Cem Yiğit Üzümoğlu, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tepkisini ilk gösteren ünlülerden oldu.

İlk günden bu yana Twitter ve Instagram'dan paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, aynı zamanda protestolara ve mitinglere katılıyor. Üzümoğlu'nun 29 Mart'taki CHP mitingine çağrıda bulunmasının ardından sosyal medya kullanıcıları kendisine fena düştü.

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2. TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'ye bu akşam beklenmedik bir yarışmacı katıldı.

2. TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'ye bu akşam beklenmedik bir yarışmacı katıldı.

Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz programa yarışmacı olarak katıldı. Herkesi şaşkına çeviren İdiz'e 3 jüri üyesi birden döndü.

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3. Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir'le aynı dönemde başlayan bir başka diziyle görüştüğü ortaya çıktı.

3. Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir'le aynı dönemde başlayan bir başka diziyle görüştüğü ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu görüşmelere katılmasına rağmen başrolle boylarının uyuşmaması sebebiyle görüşmeler olumsuz geçmiş. Kısa bir süre sonra gelen Uzak Şehir'deki Cihan karakterini kabul etmiş. Bu iddiaya bakılırsa herkese Ozan Akbaba'nın şansından herkese nasip olsa keşke!

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4. Kuruluş Osman'a son dönemde peş peşe oyuncular katılıyor.

4. Kuruluş Osman'a son dönemde peş peşe oyuncular katılıyor.

Daha önce üç oyuncunun birden katıldığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir oyuncunun daha dahil olduğu ortaya çıktı. Bu da dizinin gelecek sezon da devam edeceği iddialarını güçlendirdi.

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5. Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'nin mitinginin reytinglerini açıkladı.

5. Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'nin mitinginin reytinglerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki mitinglerini bitirmesiyle 29 Mart'ta Maltepe'de büyük miting için çağrıda bulunmuştu. 2,2 milyon kişinin toplandığı mitingin kanallarda ne kadar izlendiğini Fatih Altaylı açıkladı.

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6. Arka Sokaklar'a kötü karakter geliyor.

6. Arka Sokaklar'a kötü karakter geliyor.

Son dönemde vedaların ve yeni oyuncuların konuşulduğu dizilerden biri de Arka Sokaklar. 19 sezondur ekrana gelen diziye bu kez 'kötü karakter' dahil oluyor.

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7. Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine çok konuşuldu.

7. Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine çok konuşuldu.

Doğa'nın saç baş yoldurmaya başladığı dizi sosyal medyada yoğun Türkiye gündemine rağmen yine konuşuldu. Diziye pek çok mizahi yorum yapıldı.

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8. Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin son haliyle konuşuldu.

8. Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin son haliyle konuşuldu.

Uzun süre ekranlarda izlediğimiz Çocuklar Duymasın'la bütünleşen Melek Şahin, bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Saçlarını sarıya boyatan Melek Şahin, değişimiyle dikkat çekti.

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9. Çift Kişilik Oda dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

9. Çift Kişilik Oda dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

NOW'ın yeni projelerinden biri olan Çift Kişilik Oda'da başrolleri Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan paylaşacak. Dizinin kadrosu yavaş yavaş netleşirken ünlü bir ismin daha kadroya katıldığı belli oldu.

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10. Afra Saraçoğlu ve kızını canlandıran Sara Yılmaz'ın uyumu çok sevildi.

10. Afra Saraçoğlu ve kızını canlandıran Sara Yılmaz'ın uyumu çok sevildi.

Final çekimleri tamamlanan Yalı Çapkını'nda izleyicinin 3 yıllık hasreti sona erdi. Seyran ve Ferit çiftinin bir kızı oldu. Duru'ya hayat veren minik oyuncu Sara Yılmaz'ın Afra Saraçoğlu'na benzerliği dikkat çekti.

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11. Kızılcık Şerbeti'ndeki senaryo hatası gündem oldu.

11. Kızılcık Şerbeti'ndeki senaryo hatası gündem oldu.

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'ndeki senaryo hatası izleyicinin dikkatinden kaçmadı. İlk sezon Nilay'ın annesi varmış gibi anlatılması yeniden gündem oldu.

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12. Esra Erol'daki 2. Palu ailesi vakasının adli tıp raporu çıktı.

12. Esra Erol'daki 2. Palu ailesi vakasının adli tıp raporu çıktı.

Esra Erol'a katılan Vefa, babasının kendisini 'mehdi' ilan ettiğini ve ailesine hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladığını anlatmıştı. Annesinin 17 doğum yaptığını dile getiren Vefa, anlattıklarıyla şoke etmişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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