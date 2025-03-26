Mert Ramazan Demir Askere Gideceği İçin Yalı Çapkını'nın Final Planları Değişmiş!

İlk sezonuyla reyting rekorları kıran Yalı Çapkını ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Cuma günleri rakibi Kızılcık Şerbeti'ni ilk sezonunda alt eden Yalı Çapkını, devam eden sezonlarda düşüşe geçti ve aynı başarıyı bir daha yakalayamadı. İzleyicinin de koptuğu dizi için final kararı alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 101. bölümde final yapacak Yalı Çapkını'nda finale çok kısa bir zaman kala, planların Mert Ramazan Demir'in askerliği sebebiyle değiştiği öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş