Mert Ramazan Demir Askere Gideceği İçin Yalı Çapkını'nın Final Planları Değişmiş!
Mert Ramazan Demir Askere Gideceği İçin Yalı Çapkını'nın Final Planları Değişmiş!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
İlk sezonuyla reyting rekorları kıran Yalı Çapkını ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Cuma günleri rakibi Kızılcık Şerbeti'ni ilk sezonunda alt eden Yalı Çapkını, devam eden sezonlarda düşüşe geçti ve aynı başarıyı bir daha yakalayamadı. İzleyicinin de koptuğu dizi için final kararı alındı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 101. bölümde final yapacak Yalı Çapkını'nda finale çok kısa bir zaman kala, planların Mert Ramazan Demir'in askerliği sebebiyle değiştiği öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre final için planlanan hikaye değiştirildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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