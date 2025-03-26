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Mert Ramazan Demir Askere Gideceği İçin Yalı Çapkını'nın Final Planları Değişmiş!

Mert Ramazan Demir Askere Gideceği İçin Yalı Çapkını'nın Final Planları Değişmiş!

yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.03.2025 - 09:06

İlk sezonuyla reyting rekorları kıran Yalı Çapkını ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Cuma günleri rakibi Kızılcık Şerbeti'ni ilk sezonunda alt eden Yalı Çapkını, devam eden sezonlarda düşüşe geçti ve aynı başarıyı bir daha yakalayamadı. İzleyicinin de koptuğu dizi için final kararı alındı. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 101. bölümde final yapacak Yalı Çapkını'nda finale çok kısa bir zaman kala, planların Mert Ramazan Demir'in askerliği sebebiyle değiştiği öğrenildi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
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Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

İlk sezon gösterdiği başarıyı bir daha yakalayamayan Yalı Çapkını, reytinglere yenilerek final kararı aldı. Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda da 10+ reyting almasıyla başa çıkamayan dizi gelgitli hikayesini sonlandıracak.

101. bölümüyle ekrana veda edecek dizide, izleyicinin 3 sezondur beklediği olay gerçekleşti ve sonunda Seyran ve Ferit'in bir kızları oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre final için planlanan hikaye değiştirildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre final için planlanan hikaye değiştirildi.

Dizinin final çekimlerinin arefe günü bitmesi bekleniyor. Ancak Mert Ramazan Demir askere gideceği için onun sahneleri birkaç gün önce tamamlanacak. Demir, bugün son kez Yalı Çapkını için sette olacak. Finalde Ferit Korhan'ın sonunu getirmek için son 2 bölümde olacak Tarık'ın yalnızca bir bölümde yer alacağı öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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