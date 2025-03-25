Geçen Sezon Reytinglerin Zirvesindeydi: Kanal D'nin Efsane Dizisi İçin Final Kararı Alındı!
Geçen Sezon Reytinglerin Zirvesindeydi: Kanal D'nin Efsane Dizisi İçin Final Kararı Alındı!
2024-2025 yayın döneminin sonuna yaklaşırken, kanallardan dizilerle ilgili final kararları gelmeye devam ediyor. Sezonun başından bu yana sektörde yaşanan kriz sebebiyle pek çok dizi iptal edilmiş ya da erken final kararı almıştı.
Sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala gelecek sezon dizilerin devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Bugün Kızıl Goncalar'ın final kararının ardından Kanal D'nin sevilen dizisi için de final iddiası geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2024-2025 yayın dönemi haziran ayında sona eriyor.
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İlayda Alişan ve Alp Navruz'un rol aldığı Piyasa dizisi için final kararı alınmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, beklenmedik bir karar da İnci Taneleri'nden geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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