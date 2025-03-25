Geçen Sezon Reytinglerin Zirvesindeydi: Kanal D'nin Efsane Dizisi İçin Final Kararı Alındı!

2024-2025 yayın döneminin sonuna yaklaşırken, kanallardan dizilerle ilgili final kararları gelmeye devam ediyor. Sezonun başından bu yana sektörde yaşanan kriz sebebiyle pek çok dizi iptal edilmiş ya da erken final kararı almıştı.

Sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala gelecek sezon dizilerin devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Bugün Kızıl Goncalar'ın final kararının ardından Kanal D'nin sevilen dizisi için de final iddiası geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş