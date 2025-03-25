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Geçen Sezon Reytinglerin Zirvesindeydi: Kanal D'nin Efsane Dizisi İçin Final Kararı Alındı!

Geçen Sezon Reytinglerin Zirvesindeydi: Kanal D'nin Efsane Dizisi İçin Final Kararı Alındı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.03.2025 - 18:59

2024-2025 yayın döneminin sonuna yaklaşırken, kanallardan dizilerle ilgili final kararları gelmeye devam ediyor. Sezonun başından bu yana sektörde yaşanan kriz sebebiyle pek çok dizi iptal edilmiş ya da erken final kararı almıştı. 

Sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala gelecek sezon dizilerin devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Bugün Kızıl Goncalar'ın final kararının ardından Kanal D'nin sevilen dizisi için de final iddiası geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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2024-2025 yayın dönemi haziran ayında sona eriyor.

2024-2025 yayın dönemi haziran ayında sona eriyor.

Dizi sektöründe oyuncu kaşelerinin artması ve reklam gelirlerinin düşmesi sebebiyle büyük bir kriz yaşanıyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda bu sebeple tek bir yaz dizisi yayınlanabilmişti. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisi de reytinglere kurban giderek sezon içinde final yapmıştı.

Bu sezon yayınlanması beklenen pek çok dizi ertelendi ya da iptal edildi. Önümüzdeki sezona ertelenen dizilerin eylül ayında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Ancak yeni iptal kararları gelir mi, henüz bilinmiyor.

İlayda Alişan ve Alp Navruz'un rol aldığı Piyasa dizisi için final kararı alınmıştı.

İlayda Alişan ve Alp Navruz'un rol aldığı Piyasa dizisi için final kararı alınmıştı.

Gelecek sezon dizilerin devam edip etmeyeceği sorusu netlik kazanmaya başladı. Kanallar, yapımcılarla görüşmelerini sürdürürken final yapacak diziler teker teker ilan edilmeye başlandı. Kanal D'de büyük umutlarla izleyiciyle buluşan Piyasa dizisi için erken final kararı alındı. NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar da 3 bölüm sonra final yapacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, beklenmedik bir karar da İnci Taneleri'nden geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, beklenmedik bir karar da İnci Taneleri'nden geldi.

Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri 45. bölümüyle ekrana veda edecek. Bir değişiklik olmazsa dizinin 7 bölüm sonra final yapması planlanıyor. Finalden önce ise diziye Kamil Güler'in Piraye'nin eski eşi Koray rolüyle konuk oluyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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