KAP'a Bildirildi: TGRT'den Yeni 'Entertainment' Kanalı Geliyor
KAP'a Bildirildi: TGRT'den Yeni 'Entertainment' Kanalı Geliyor
İhlas Medya Grubu bünyesindeki TGRT, yeni kanalı için KAP'a bildirimde bulundu. Eğlence alanında yayın yapacak TGRT'nin yeni kanalının adı henüz bilinmiyor.
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İhlas Medya Grubu, TGRT'nin eğlence kanalını KAP'a bildirdi.
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Gazeteci Cem Küçük haberi duyurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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