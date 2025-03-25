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KAP'a Bildirildi: TGRT'den Yeni 'Entertainment' Kanalı Geliyor

KAP'a Bildirildi: TGRT'den Yeni 'Entertainment' Kanalı Geliyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.03.2025 - 17:59

İhlas Medya Grubu bünyesindeki TGRT, yeni kanalı için KAP'a bildirimde bulundu. Eğlence alanında yayın yapacak TGRT'nin yeni kanalının adı henüz bilinmiyor.

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İhlas Medya Grubu, TGRT'nin eğlence kanalını KAP'a bildirdi.

İhlas Medya Grubu, TGRT'nin eğlence kanalını KAP'a bildirdi.

Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı, TGRT gibi birçok medya kuruluşunu bünyesinde barındıran İhlas Medya Grubu yeni bir kanal hazırlığına girdi. Alışılageldik yayınların dışına çıkmayı planlayan TGRT'nin eğlence kanalı için şirketin önemli yatırımlarda bulunduğu söylendi.

Gazeteci Cem Küçük haberi duyurdu.

Gazeteci Cem Küçük haberi duyurdu.

Yayınlarına ve ismine henüz karar verilmeyen kanalla ilgili olarak Cem Küçük, “Sürpriz… TGRT’nin entertainment kanalımız için lisansımızı aldık. KAP’a geçtiğimiz gün başvurumuzu da yaptık. İhlas Medya ailesi giderek daha da büyüyor. Mutluluğumuzu siz dostlarla da paylaşmak istedim.” açıklamasında bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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