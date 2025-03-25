Bayram Takvimi Belli Oluyor! Uzak Şehir'in Yeni Bölümü Yayınlanmayacak
Bayram Takvimi Belli Oluyor! Uzak Şehir'in Yeni Bölümü Yayınlanmayacak
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla televizyon dizilerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı açıklanmaya başladı. Bayramda yayınlanmayacak ilk dizi TRT1 yapımı Bir Zamanlar İstanbul olarak açıklanmıştı. Şimdi de bayramın 2. gününe denk gelen Uzak Şehir'den haber geldi. Uzak Şehir, bayram arasına girecek.
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Ramazan Bayramı sebebiyle yerli dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak yaratmıştı.
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Ramazan Bayramı için ilk iptalin açıklanmasının ardından ikinci hamle Kanal D'den geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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