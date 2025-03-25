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Bayram Takvimi Belli Oluyor! Uzak Şehir'in Yeni Bölümü Yayınlanmayacak

Bayram Takvimi Belli Oluyor! Uzak Şehir'in Yeni Bölümü Yayınlanmayacak

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.03.2025 - 11:26

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla televizyon dizilerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı açıklanmaya başladı. Bayramda yayınlanmayacak ilk dizi TRT1 yapımı Bir Zamanlar İstanbul olarak açıklanmıştı. Şimdi de bayramın 2. gününe denk gelen Uzak Şehir'den haber geldi. Uzak Şehir, bayram arasına girecek.

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Ramazan Bayramı sebebiyle yerli dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak yaratmıştı.

Ramazan Bayramı sebebiyle yerli dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak yaratmıştı.

Birsen Altuntaş, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak ilk diziyi açıklamıştı. TRT1'de yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul, 28 Mart Cuma günü yayınlanmama kararı aldı. Öte yandan aynı gün yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını'nın yayın iptali gibi bir durumun söz konusu olmadığı açıklandı.

Ramazan Bayramı için ilk iptalin açıklanmasının ardından ikinci hamle Kanal D'den geldi.

Ramazan Bayramı için ilk iptalin açıklanmasının ardından ikinci hamle Kanal D'den geldi.

Yeni bölümü Ramazan Bayramı'nın 2. gününe denk gelen Uzak Şehir'in yayınlanmaması kararı alındı. Böylece Uzak Şehir, televizyona 1 haftalık ekran arası verecek ve yeni bölüm 7 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak.

Yeni bölümü dün akşam (24 Mart) yayınlanan Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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