Kızılcık Şerbeti'nde Ego Savaşı: Ece Erken, Evrim Alasya Hakkındaki İddiaları Açıkladı

Fenomen dizi her cuma en çok izlenen yapım olmaya devam ederken iki oyuncunun TV8'deki Gel Konuşalım'a konuk olmalarıyla ortalık bir miktar karıştı. Kızılcık Şerbeti'nde Leman ve Zülkar karakterlerini canlandıran Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili, geçtiğimiz günlerde Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu Gel Konuşalım'a katılmıştı.

İkili isim vermeseler de Kızılcık Şerbeti setinde egolu bir oyuncu olduğundan bahsetmiş ve Ece Erken, sosyal medya hesabından duydukları karşısında diziye karşı tüm fikrinin değiştiğini açıklamıştı.