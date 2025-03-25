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Kızılcık Şerbeti'nde Ego Savaşı: Ece Erken, Evrim Alasya Hakkındaki İddiaları Açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nde Ego Savaşı: Ece Erken, Evrim Alasya Hakkındaki İddiaları Açıkladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.03.2025 - 10:02 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 10:03

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım'ın sunucusu Ece Erken, geçtiğimiz günlerde programa Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili'yi konuk almıştı. İki oyuncu da sette egolu bir oyuncunun olduğunu belirtmişti. Ece Erken ise o ismin Evrim Alasya olduğunu açıkladı ve programda Alasya'nın setteki davranışlarına dair iddiaları dile getirdi.

KAYNAK. Gel Konuşalım/ TV8

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3 sezondur reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti'ne resmen nazar değdi.

3 sezondur reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti'ne resmen nazar değdi.

Fenomen dizi her cuma en çok izlenen yapım olmaya devam ederken iki oyuncunun TV8'deki Gel Konuşalım'a konuk olmalarıyla ortalık bir miktar karıştı. Kızılcık Şerbeti'nde Leman ve Zülkar karakterlerini canlandıran Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili, geçtiğimiz günlerde Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu Gel Konuşalım'a katılmıştı.

İkili isim vermeseler de Kızılcık Şerbeti setinde egolu bir oyuncu olduğundan bahsetmiş ve Ece Erken, sosyal medya hesabından duydukları karşısında diziye karşı tüm fikrinin değiştiğini açıklamıştı.

Asıl şaşkınlığı ise Kızılcık Şerbeti yapımcısı Gold Film'in açıklamasıyla yaşadık.

Asıl şaşkınlığı ise Kızılcık Şerbeti yapımcısı Gold Film'in açıklamasıyla yaşadık.

Gold Film, doğrudan Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili'nin ismini vererek Evrim Alasya hakkında konuşulduğunu ve tüm bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Gold Film'in bu açıklamasının sebebi ise dün Ece Erken'in canlı yayında sarf ettiği sözler oldu.

Ece Erken, Evrim Alasya hakkında sette yaşandığı iddia edilen bazı durumları canlı yayında aktardı. Gold Film ise derhal harekete geçerek böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Ece Erken'in canlı yayında söylediği iddialar ise şu şekilde:

Ece Erken'in canlı yayında söylediği iddialar ise şu şekilde:

'Sette çalışanlara çok iyi davranmıyormuş. Kahvaltı getiriyorlarmış. Çay eksik geliyormuş, geç geliyormuş. 'Neden çay gelmedi?' diye böyle bir öfkelenmeler, kötü tavırlar. Başrollerin karavanı var biliyorsun. Karavanda mesela güneş gelmesin diye ekip arkadaşları gazeteyle kaplamış. Olabilecek bir şey. Bağırarak çağırarak 'Ne var yani şimdi ben gazete mi okuyacağım?' tarzı bir çıkışı olmuş. Ekip arkadaşları çok üzülmüş. Hatta kendisine bazı tokat sahneleri varmış diğer oyuncular tarafından. Gerçekten atsanız tarzı konuşmalar bile yapılmış.'

İşte Ece Erken'in o sözleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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