Kızılcık Şerbeti'nde Ego Savaşı: Ece Erken, Evrim Alasya Hakkındaki İddiaları Açıkladı
Kızılcık Şerbeti'nde Ego Savaşı: Ece Erken, Evrim Alasya Hakkındaki İddiaları Açıkladı
TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım'ın sunucusu Ece Erken, geçtiğimiz günlerde programa Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili'yi konuk almıştı. İki oyuncu da sette egolu bir oyuncunun olduğunu belirtmişti. Ece Erken ise o ismin Evrim Alasya olduğunu açıkladı ve programda Alasya'nın setteki davranışlarına dair iddiaları dile getirdi.
KAYNAK. Gel Konuşalım/ TV8
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3 sezondur reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti'ne resmen nazar değdi.
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Asıl şaşkınlığı ise Kızılcık Şerbeti yapımcısı Gold Film'in açıklamasıyla yaşadık.
Ece Erken'in canlı yayında söylediği iddialar ise şu şekilde:
İşte Ece Erken'in o sözleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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