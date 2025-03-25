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Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

yerli dizi Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.03.2025 - 08:45

17-23 Mart tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Kral Kaybederse gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

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Yayın döneminin tam ortasında olduğumuz bu dönemde artık diziler arasındaki reyting mücadelesindeki kazanan ve kaybedenler belli oldu.

Yayın döneminin tam ortasında olduğumuz bu dönemde artık diziler arasındaki reyting mücadelesindeki kazanan ve kaybedenler belli oldu.

2025 sezonunun sürpriz işleri geçmiş sezonlardaki dizileri sollarken çetin geçen mücadelede liderin kim olduğu artık haftalardır kestirilebiliyor.

Uzak Şehir, haftalar önce Kızılcık Şerbeti'nden birincilik koltuğunu devralmıştı.

Uzak Şehir, haftalar önce Kızılcık Şerbeti'nden birincilik koltuğunu devralmıştı.

Fenomen haline gelen dizi yalnızca koltuğu devralmakla kalmayıp bir de her hafta kendi reyting rekorunu kırmaya başladı. Uzak Şehir, bu hafta da birincilik koltuğuna oturdu ve onu Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Bahar gibi diziler takip etti.

17-23 Mart haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

17-23 Mart haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Haftanın tek galibi 15,49 oranıyla Uzak Şehir olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 17-23 Mart haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 17-23 Mart haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Uzak Şehir - 15,49

2 - Kızılcık Şerbeti - 10,62

3 - Teşkilat - 8,43

4 - Bahar - 7,30

5 - Gönül Dağı - 6,79

6 - Kral Kaybederse - 6,73

7 - Kuruluş Osman - 6,23

8 - Mehmed Fetihler Sultanı - 5,57

9 - İnci Taneleri - 5,48

10 - Kızıl Goncalar - 5,14

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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