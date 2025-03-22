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Kuruluş Osman'da Toplu Ayrılık: 5 Oyuncu Kadroya Veda Ediyor

Kuruluş Osman'da Toplu Ayrılık: 5 Oyuncu Kadroya Veda Ediyor

Atv Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.03.2025 - 10:35

atv'nin 6 sezondur yayınlanan dizisi Kuruluş Osman'da flaş ayrılıklar yaşanıyor. Sevilen dizinin sezon finaline doğru tam 5 oyuncu kadrodan ayrılacak. Birsen Altuntaş, Kuruluş Osman'da veda edecek isimleri açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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atv'nin 6 sezondur yayınlanmasına rağmen enfes reytingler alan dizisi Kuruluş Osman, yine kadro değişiklikleriyle gündemde.

atv'nin 6 sezondur yayınlanmasına rağmen enfes reytingler alan dizisi Kuruluş Osman, yine kadro değişiklikleriyle gündemde.

Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği ve Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı tarihi dizi, 2019'dan beri yayınlanıyor. Tarihi olayları ele aldığı için kadrosunda sıklıkla değişikliklerin yaşandığı dizi, 7. sezona doğru yine farklılıklara imza atıyor. Birsen Altuntaş, sezon finaline doğru Kuruluş Osman kadrosunda ciddi ayrılıklar yaşanacağını duyurdu.

Altuntaş, fenomen diziden 5 önemli karakterin ayrılacağını açıkladı.

Altuntaş, fenomen diziden 5 önemli karakterin ayrılacağını açıkladı.

Dizinin İlbay’ı Ekin Mert Daymaz, Ulugan’ı Devrim Saltoğlu, Esenbike Hatun’u Ayça İnci, Sargun’u Ali Öner, Altuga’sı Murat Göçmez Kuruluş Osman'a veda eden isimler arasında yer alıyor.

Altuntaş'ın haberine göre karakterlerin ayrılığı dizideki hikâyelerinin bitmesi nedeniyle gerçekleşecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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