Kuruluş Osman'da Toplu Ayrılık: 5 Oyuncu Kadroya Veda Ediyor
Kuruluş Osman'da Toplu Ayrılık: 5 Oyuncu Kadroya Veda Ediyor
atv'nin 6 sezondur yayınlanan dizisi Kuruluş Osman'da flaş ayrılıklar yaşanıyor. Sevilen dizinin sezon finaline doğru tam 5 oyuncu kadrodan ayrılacak. Birsen Altuntaş, Kuruluş Osman'da veda edecek isimleri açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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atv'nin 6 sezondur yayınlanmasına rağmen enfes reytingler alan dizisi Kuruluş Osman, yine kadro değişiklikleriyle gündemde.
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Altuntaş, fenomen diziden 5 önemli karakterin ayrılacağını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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