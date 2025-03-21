16 Kilo Verdi: Onur Büyüktopçu, Yeni İmajıyla 10 Yıl Sonra Televizyona Dönüyor
16 Kilo Verdi: Onur Büyüktopçu, Yeni İmajıyla 10 Yıl Sonra Televizyona Dönüyor
Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle tanıdığımız Onur Büyüktopçu, tam 10 yıl sonra yepyeni bir dizi projesiyle geri dönüyor. 16 kilo veren Onur Büyüktopçu, yeni imajıyla 'Çift Kişilik Oda' dizisiyle anlaştı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle tanıdığımız Onur Büyüktopçu uzun süredir televizyondan uzak.
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Onur Büyüktopçu'nun tam 16 kilo vererek imaj yenilediğini belirten Altuntaş, oyuncunun "Çift Kişilik Oda" dizisiyle anlaştığını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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