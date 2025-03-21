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16 Kilo Verdi: Onur Büyüktopçu, Yeni İmajıyla 10 Yıl Sonra Televizyona Dönüyor

16 Kilo Verdi: Onur Büyüktopçu, Yeni İmajıyla 10 Yıl Sonra Televizyona Dönüyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.03.2025 - 23:56 Son Güncelleme: 22.03.2025 - 00:15

Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle tanıdığımız Onur Büyüktopçu, tam 10 yıl sonra yepyeni bir dizi projesiyle geri dönüyor. 16 kilo veren Onur Büyüktopçu, yeni imajıyla 'Çift Kişilik Oda' dizisiyle anlaştı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle tanıdığımız Onur Büyüktopçu uzun süredir televizyondan uzak.

Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle tanıdığımız Onur Büyüktopçu uzun süredir televizyondan uzak.

2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk kadrosunda yer alan Büyüktopçu, dizinin ardından program sunuculuğuna soyunmuştu. 2017'den 2021'e kadar Yemekteyiz, Damat Bayıldı, Çarkıfelek ve Gelinim Mutfakta programlarının sunucusu olan Onur Büyüktopçu'yu televizyonda bu programlarla görsek de tam 10 yıldır konuk oyuncu olarak yer aldığı işler dışında herhangi bir dizi projesinde yer almadı. Birsen Altuntaş, Onur Büyüktopçu'nun yepyeni bir diziyle geri döndüğünü duyurdu.

Onur Büyüktopçu'nun tam 16 kilo vererek imaj yenilediğini belirten Altuntaş, oyuncunun "Çift Kişilik Oda" dizisiyle anlaştığını açıkladı.

Onur Büyüktopçu'nun tam 16 kilo vererek imaj yenilediğini belirten Altuntaş, oyuncunun "Çift Kişilik Oda" dizisiyle anlaştığını açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre Onur Büyüktopçu, Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerinde yer alacağı Çift Kişilik Oda dizisinde Kamil karakterini canlandıracak. 

Haberin detaylarında Büyüktopçu'nu olayların geçtiği lüks otelin kral dairesinden sorumlusu olarak Nilüfer ve Kaan arasındaki ilişkide dengeyi sağlayacağı yazıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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