Kocası Yatak Odası Tavanında Ayna İsteyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Kocası Yatak Odası Tavanında Ayna İsteyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Esra Ezmeci, bu defa yatak odası tavanına ayna taktırmak isteyen kocasıyla tartışan bir takipçisinin derdine ortak oldu. İşte Esra Ezmeci'nin yatak odası tavanına ayna taktırma sorunu yaşayan çifte verdiği yanıt...
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Klinik psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki programının yanı sıra Instagram hesabını da aktif kullanıyor.
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Ezmeci'ye gelen son sorulardan biri ise kocası yatak odasının tavanına ayna taktırmak isteyen bir kadın.
İşte Esra Ezmeci'nin yanıtı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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