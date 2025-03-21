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Kocası Yatak Odası Tavanında Ayna İsteyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

Kocası Yatak Odası Tavanında Ayna İsteyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

cinselyasam cinsellik
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.03.2025 - 22:53

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Esra Ezmeci, bu defa yatak odası tavanına ayna taktırmak isteyen kocasıyla tartışan bir takipçisinin derdine ortak oldu. İşte Esra Ezmeci'nin yatak odası tavanına ayna taktırma sorunu yaşayan çifte verdiği yanıt...

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Klinik psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki programının yanı sıra Instagram hesabını da aktif kullanıyor.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki programının yanı sıra Instagram hesabını da aktif kullanıyor.

Sosyal medya üzerinden takipçileriyle sık sık etkileşim kuran Ezmeci, özellikle kadın-erkek ilişkileri üzerine merak edilenlere yanıt veriyor. Neredeyse her akşam soru-cevap etkinliği yapan Esra Ezmeci, derdi olan takipçilerinin sorunlarına yazılı ve videolu cevaplar yayınlıyor.

Ezmeci'ye gelen son sorulardan biri ise kocası yatak odasının tavanına ayna taktırmak isteyen bir kadın.

Ezmeci'ye gelen son sorulardan biri ise kocası yatak odasının tavanına ayna taktırmak isteyen bir kadın.

Kocasının bu isteğini reddeden ve karşılığında 'Odun kadın' benzetmesine maruz kalan takipçisine videolu yanıt veren Esra Ezmeci şu sözlerle soru işaretlerini giderdi:

'İlişki sırasında kendinizi izlemek ya da bir ayna olması bazen bir fantezi anlamında erkeklerin, kadınların hoşlarına gidebilir. Çünkü sizinle birlikte olduğu anı izlemek bir haz duygusu verebilir. Eğer siz aynayı uğursuzluk olarak görüyorsanız bu algı veya fantezisel durum hoşunuza gitmeyebilir. O yüzden kapatıp açılabilen bir ayna ya da üzeri kapatılabilen bir ayna tercih edilebilir. Onun dışında yatak odasında ayna olmasının enerjisel inanışlarda sadakatsizliği ve güvensizliği tetiklediğine dair bazı inanışlar oluyor. Bu da çok bilinen inanışlardan biri. Ama buna inanıp inanmamak size kalmış. Siz hiç istemiyorsanız eşinize farklı bir fantezi söyleyebilirsiniz.'

İşte Esra Ezmeci'nin yanıtı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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