Kocası Yatak Odası Tavanında Ayna İsteyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

Kocasının bu isteğini reddeden ve karşılığında 'Odun kadın' benzetmesine maruz kalan takipçisine videolu yanıt veren Esra Ezmeci şu sözlerle soru işaretlerini giderdi:

'İlişki sırasında kendinizi izlemek ya da bir ayna olması bazen bir fantezi anlamında erkeklerin, kadınların hoşlarına gidebilir. Çünkü sizinle birlikte olduğu anı izlemek bir haz duygusu verebilir. Eğer siz aynayı uğursuzluk olarak görüyorsanız bu algı veya fantezisel durum hoşunuza gitmeyebilir. O yüzden kapatıp açılabilen bir ayna ya da üzeri kapatılabilen bir ayna tercih edilebilir. Onun dışında yatak odasında ayna olmasının enerjisel inanışlarda sadakatsizliği ve güvensizliği tetiklediğine dair bazı inanışlar oluyor. Bu da çok bilinen inanışlardan biri. Ama buna inanıp inanmamak size kalmış. Siz hiç istemiyorsanız eşinize farklı bir fantezi söyleyebilirsiniz.'