Biraz da Nostalji: Cine5 Şifresi Kırmaya Çalıştığımız Günleri Hatırlayalım

Abonelik sistemiyle çalışan bu kanal, gündüz kuşağında açık yayın yaparken, akşamları şifreye geçerek izleyicilerin merakını körüklüyordu. Özellikle gece yarısı yayınlanan Playboy Kuşağı ve bazı özel filmler, bu şifreli yayınların en çok ilgi gören bölümleriydi.

Peki, o dönem bu engeli aşmaya çalışan meraklı izleyiciler neler denedi? İşte nostalji dolu bazı yöntemler: