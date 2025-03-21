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Diziden Ayrıldı mı? Leyla'nın Serap'ı Dilara Aksüyek Diziyi Takipten Çıktı!

Diziden Ayrıldı mı? Leyla'nın Serap'ı Dilara Aksüyek Diziyi Takipten Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.03.2025 - 14:31

NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat Aşk Adalet'te yine depremler oluyor. Daha önce dizinin başrolleri Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel arasında gerilim yaşandığı iddia edilmişti. Sonra dizide Halil İbrahim Ceyhan'ın oynadığı Tufo'nun kız kardeşi Ferda'nın oyuncusu değişmişti. Şimdi de Tufo'nun gençlik aşkı Serap'ın diziden ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Oyuncu Dilara Aksüyek Instagram'dan yaptığı hamleyle gözleri üzerine çevirdi. Leyla dizisinde neler oluyor? İşte detaylar...

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Leyla: Hayat Aşk Adalet'te ortalık yine karıştı.

Leyla: Hayat Aşk Adalet'te ortalık yine karıştı.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı dizide başrol oyuncuları arasında kriz yaşandığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde önce Cemre Baysel'in Gonca Vuslateri'yle olan fotoğrafı silmesi gündem oldu. Daha sonra ikilinin hayranları birbirine girdi. Yetmedi Vuslateri, dizinin resmi hesabını takipten çıktı. Daha sonra yeniden takip etmeye başladı.

Dizide Ferda rolündeki oyuncu da değişti. Ferda karakterini canlandıran Gamze Karaduman, aniden diziden ayrıldı. Yerine Buse Sinem İren geldi.

Şimdi de Serap karakterinin dizide ayrıldığı iddiası gündemde.

Şimdi de Serap karakterinin dizide ayrıldığı iddiası gündemde.

Dizinin Tufo'sunun gençlik aşkına hayat veren Dilara Aksüyek ile ilgili bazı iddialar ortalığı karıştırdı. Dizide son bölümde Tufo'nun Serap'tan ayrıldığı belirtilmişti. Ancak Serap'ı görememiştik. Hatta bir ayrılık sahnesi bile yazılmamıştı.

İzleyicileri şaşırtan bu gelişmenin ardından oyuncudan dikkat çeken bir hamle geldi. Aksüyek, Leyla Hayat Aşk Adalet'in Instagram hesabını takipten çıktı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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