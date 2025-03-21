Diziden Ayrıldı mı? Leyla'nın Serap'ı Dilara Aksüyek Diziyi Takipten Çıktı!
Diziden Ayrıldı mı? Leyla'nın Serap'ı Dilara Aksüyek Diziyi Takipten Çıktı!
NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat Aşk Adalet'te yine depremler oluyor. Daha önce dizinin başrolleri Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel arasında gerilim yaşandığı iddia edilmişti. Sonra dizide Halil İbrahim Ceyhan'ın oynadığı Tufo'nun kız kardeşi Ferda'nın oyuncusu değişmişti. Şimdi de Tufo'nun gençlik aşkı Serap'ın diziden ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Oyuncu Dilara Aksüyek Instagram'dan yaptığı hamleyle gözleri üzerine çevirdi. Leyla dizisinde neler oluyor? İşte detaylar...
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Leyla: Hayat Aşk Adalet'te ortalık yine karıştı.
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Şimdi de Serap karakterinin dizide ayrıldığı iddiası gündemde.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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