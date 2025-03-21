Mide Bulandırdı! Mutfak Bahane'de Yemekten Küpe Arkası Çıkınca Nursel Ergin ile Yarışmacı Birbirine Girdi!

Ünlü sunucu Nursel Ergin, bir süredir ekranlarda yoktu. geçtiğimiz haftalarda kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı. Yoğun bir tedavi sürecinden geçen Ergin, Mutfak Bahane ile geri döndü. Ancak daha yarışmanın ilk bölümlerinden gerilim tırmandı.

Ergin, yarışmada daha önce şampiyon olmuş olan Seda'nın tabağını tadacağı sırada gözleri fal taşı gibi açıldı. 'Lütfen bu gördüğüm gerçek olmasın.' diyen Ergin, yemeğin içinden küpe klipsi çıkardı.

'Her şeyi yedim yemeğin içinde. Kıl gördüm, tüy gördüm. Bu ne?' diye soran Ergin'e yetmeyip yarışmacı kendisini savununca ortalık karıştı.

Seda 'Bunu buraya birisi koymuştur. Yönetmenden görüntüleri istiyorum.' dedi. Ayrıca Ergin'e yemeğinin tadına bakması için ısrarcı oldu. 'Nursel Hanım kusura bakmayın ama siz beni eziyorsunuz.' diyerek bir de sözlerine suçlama ekledi. Ergin, yarışmacıyı uzaklaştırmak istedi ancak üsteleyince arka tarafa geçmek zorunda kaldı. Ergin, çok sinirlendiğini ve sakinleşmek istediğini dile getirdi.