Mide Bulandırdı! Mutfak Bahane'de Yemekten Küpe Arkası Çıkınca Nursel Ergin ile Yarışmacı Birbirine Girdi!
Mide Bulandırdı! Mutfak Bahane'de Yemekten Küpe Arkası Çıkınca Nursel Ergin ile Yarışmacı Birbirine Girdi!
Gündüz kuşağının sevilen yemek yarışmalarında her şeyi gördük ama bu kadarını görmemiştik. Geçtiğimiz günlerde Nursel Ergin kanser hastalığı açıklamasının ardından ekranlara geri dönmüştü. Güzel sunucu ATV'de yayınlanan Mutfak Bahane programı ile yeniden izleyici ile buluştu. Ancak kadıncağız daha soluk almadan çok tuhaf bir olayla karşılaştı.
Programda diğer gelinlerle yarışan ve daha önce şampiyon olmuş Seda'nın yemeğinden küpe klipsi çıktı. Ergin, o anlarda neye uğradığını şaşırdı. Yarışmacıya çıkışınca da kabahatli oldu. İşte o anlar...
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"Neler neler izledim. Daha fazlası yoktur." sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
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Kanser ile mücadele eden Nursel Ergin, ekranlara döndüğü gibi kendini kaosun içinde buldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Onu oraya birisi koymuştur zaten. Şovun bir parçası.
🤢🤢🤮🤮
alın size diploma böyle unuttururlar işte