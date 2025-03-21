onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Mide Bulandırdı! Mutfak Bahane'de Yemekten Küpe Arkası Çıkınca Nursel Ergin ile Yarışmacı Birbirine Girdi!

Mide Bulandırdı! Mutfak Bahane'de Yemekten Küpe Arkası Çıkınca Nursel Ergin ile Yarışmacı Birbirine Girdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.03.2025 - 09:12

Gündüz kuşağının sevilen yemek yarışmalarında her şeyi gördük ama bu kadarını görmemiştik. Geçtiğimiz günlerde Nursel Ergin kanser hastalığı açıklamasının ardından ekranlara geri dönmüştü. Güzel sunucu ATV'de yayınlanan Mutfak Bahane programı ile yeniden izleyici ile buluştu. Ancak kadıncağız daha soluk almadan çok tuhaf bir olayla karşılaştı. 

Programda diğer gelinlerle yarışan ve daha önce şampiyon olmuş Seda'nın yemeğinden küpe klipsi çıktı. Ergin, o anlarda neye uğradığını şaşırdı. Yarışmacıya çıkışınca da kabahatli oldu. İşte o anlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Neler neler izledim. Daha fazlası yoktur." sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

"Neler neler izledim. Daha fazlası yoktur." sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Sevilen yemek yarışmalarından Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin'i şoke eden sunum anları sosyal medyada gündem oldu. Programda birkaç yarışmacı kendi aralarında yarışarak haftanın birincisi ve yarışmanın şampiyonu olma hedefindeler. Çok beğenilen programda geçtiğimiz günlerde yine böyle bir yarış söz konusuydu. Ancak yemek tadımı sırasında yaşananlar mide bulandırdı.

Kanser ile mücadele eden Nursel Ergin, ekranlara döndüğü gibi kendini kaosun içinde buldu.

Kanser ile mücadele eden Nursel Ergin, ekranlara döndüğü gibi kendini kaosun içinde buldu.

Ünlü sunucu Nursel Ergin, bir süredir ekranlarda yoktu. geçtiğimiz haftalarda kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı. Yoğun bir tedavi sürecinden geçen Ergin, Mutfak Bahane ile geri döndü. Ancak daha yarışmanın ilk bölümlerinden gerilim tırmandı. 

Ergin, yarışmada daha önce şampiyon olmuş olan Seda'nın tabağını tadacağı sırada gözleri fal taşı gibi açıldı. 'Lütfen bu gördüğüm gerçek olmasın.' diyen Ergin, yemeğin içinden küpe klipsi çıkardı.

'Her şeyi yedim yemeğin içinde. Kıl gördüm, tüy gördüm. Bu ne?' diye soran Ergin'e yetmeyip yarışmacı kendisini savununca ortalık karıştı.

Seda 'Bunu buraya birisi koymuştur. Yönetmenden görüntüleri istiyorum.' dedi. Ayrıca Ergin'e yemeğinin tadına bakması için ısrarcı oldu. 'Nursel Hanım kusura bakmayın ama siz beni eziyorsunuz.' diyerek bir de sözlerine suçlama ekledi. Ergin, yarışmacıyı uzaklaştırmak istedi ancak üsteleyince arka tarafa geçmek zorunda kaldı. Ergin, çok sinirlendiğini ve sakinleşmek istediğini dile getirdi.

İşte herkesi şoke eden o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Onu oraya birisi koymuştur zaten. Şovun bir parçası.

Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮

Osman Elmallı

alın size diploma böyle unuttururlar işte