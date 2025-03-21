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"Yılın Projesi Olmasını Bekliyordum" Ozan Akbaba'dan Uzak Şehir İtirafı

"Yılın Projesi Olmasını Bekliyordum" Ozan Akbaba'dan Uzak Şehir İtirafı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.03.2025 - 21:47

Kanal D'nin kısa sürede reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Akbaba, Uzak Şehir'in başarısı hakkında itiraflarda bulunarak bu başarının sürpriz olmadığını açıkladı.

KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece

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Sezonun en iddialı işi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, İbrahim Selim'e konuk oldu.

Sezonun en iddialı işi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, İbrahim Selim'e konuk oldu.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisinin başrolü olan Akbaba, Uzak Şehir'in başarısı hakkında konuştu. Dizinin bu kadar başarılı olmasından son derece memnun olan Akbaba, 'Yaptığımız işin alkış alması hoşuma gidiyor' dedi.

Yayınlandığı andan itibaren tüm rakiplerini sollayıp bir de her hafta kendi reyting rekorunu kıran Uzak Şehir hakkında Akbaba şu ifadeleri kullandı:

Yayınlandığı andan itibaren tüm rakiplerini sollayıp bir de her hafta kendi reyting rekorunu kıran Uzak Şehir hakkında Akbaba şu ifadeleri kullandı:

'Proje çok iyi yazılmıştı ve daha en başından yılın projesi olmasını bekliyordum. Hem yapım hem yönetim tarafı başarıya daha önce ulaşmış, kendinden emin isimlerden oluşuyordu. Bu da projeye gönül rahatlığıyla katılmamı sağladı' 

Akbaba, ayrıca Cihan Albora karakteri hakkında 'Sabır taşı' benzetmesi yaparken dizideki tek olumsuzluğun eşi ve ailesinden ayrı kalmak olduğunu belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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