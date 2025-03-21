"Yılın Projesi Olmasını Bekliyordum" Ozan Akbaba'dan Uzak Şehir İtirafı

'Proje çok iyi yazılmıştı ve daha en başından yılın projesi olmasını bekliyordum. Hem yapım hem yönetim tarafı başarıya daha önce ulaşmış, kendinden emin isimlerden oluşuyordu. Bu da projeye gönül rahatlığıyla katılmamı sağladı'

Akbaba, ayrıca Cihan Albora karakteri hakkında 'Sabır taşı' benzetmesi yaparken dizideki tek olumsuzluğun eşi ve ailesinden ayrı kalmak olduğunu belirtti.