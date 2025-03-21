"Yılın Projesi Olmasını Bekliyordum" Ozan Akbaba'dan Uzak Şehir İtirafı
"Yılın Projesi Olmasını Bekliyordum" Ozan Akbaba'dan Uzak Şehir İtirafı
Kanal D'nin kısa sürede reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Akbaba, Uzak Şehir'in başarısı hakkında itiraflarda bulunarak bu başarının sürpriz olmadığını açıkladı.
KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece
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Sezonun en iddialı işi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, İbrahim Selim'e konuk oldu.
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Yayınlandığı andan itibaren tüm rakiplerini sollayıp bir de her hafta kendi reyting rekorunu kıran Uzak Şehir hakkında Akbaba şu ifadeleri kullandı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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