ATV'den İkinci Final Haberi! İddialı Dizi Bitiyor
ATV'den İkinci Final Haberi! İddialı Dizi Bitiyor
Yayın döneminin sona ereceği haziran ayına epey az bir zaman kaldı. Hal böyle olunca kanallar final haberlerini duyurmaya başladılar. ATV, geçtiğimiz günlerde Zembilli dizisi için final kararı alındığını açıklamıştı. Kanal, geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlayan iddialı dizinin de final yapacağını duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yayın döneminin bitmesine çok az bir zaman kaldı.
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Zembilli'nin final haberinden birkaç gün sonra atv, başka bir dizi için de final kararı alındığını duyurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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