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ATV'den İkinci Final Haberi! İddialı Dizi Bitiyor

ATV'den İkinci Final Haberi! İddialı Dizi Bitiyor

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.03.2025 - 19:38 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 19:42

Yayın döneminin sona ereceği haziran ayına epey az bir zaman kaldı. Hal böyle olunca kanallar final haberlerini duyurmaya başladılar. ATV, geçtiğimiz günlerde Zembilli dizisi için final kararı alındığını açıklamıştı. Kanal, geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlayan iddialı dizinin de final yapacağını duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yayın döneminin bitmesine çok az bir zaman kaldı.

Yayın döneminin bitmesine çok az bir zaman kaldı.

Eylül ayında başlayan yeni yayın dönemiyle kanallar pek çok yeni projeye şans verirken reytinglerde iyi oranlar alanlar yeni sezonu garantiliyor. Sezonun biteceği hazirana çok az bir zaman kalırken çoğu kanal yayında olan diziler için kararlar almaya başladı.

Reyting oranı yeterli diziler sezon finali yaparak ufak bir ara verirken gidişatı kötü olanlar final yaparak ekran yolculuğuna veda ediyor. Diziler için harekete geçen ilk kanallardan biri atv oldu. atv, geçtiğimiz haftalarda henüz yeni başlayan Zembilli dizisi için final kararı aldığını duyurmuştu. Zembilli'nin aldığı düşük reyting oranları nedeniyle yeni sezona çıkması imkansız görünüyordu.

Zembilli'nin final haberinden birkaç gün sonra atv, başka bir dizi için de final kararı alındığını duyurdu.

Zembilli'nin final haberinden birkaç gün sonra atv, başka bir dizi için de final kararı alındığını duyurdu.

O dizi ise Ezgi Mola'nın yıllar sonra televizyona geri döndüğü Başka Bir Gün oldu! Perşembe akşamları seyirciyle buluşan dizinin ilk bölümleri ilgi görse de daha sonra ciddi reyting kaybı yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci ve Berkay Ateş'in yer aldığı Başka Bir Gün dizisinin 10. bölümde final yapacağını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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