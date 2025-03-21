ATV'den İkinci Final Haberi! İddialı Dizi Bitiyor

Eylül ayında başlayan yeni yayın dönemiyle kanallar pek çok yeni projeye şans verirken reytinglerde iyi oranlar alanlar yeni sezonu garantiliyor. Sezonun biteceği hazirana çok az bir zaman kalırken çoğu kanal yayında olan diziler için kararlar almaya başladı.

Reyting oranı yeterli diziler sezon finali yaparak ufak bir ara verirken gidişatı kötü olanlar final yaparak ekran yolculuğuna veda ediyor. Diziler için harekete geçen ilk kanallardan biri atv oldu. atv, geçtiğimiz haftalarda henüz yeni başlayan Zembilli dizisi için final kararı aldığını duyurmuştu. Zembilli'nin aldığı düşük reyting oranları nedeniyle yeni sezona çıkması imkansız görünüyordu.