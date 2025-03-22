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Reklam Kurulu'ndan Yanıltıcı Reklamlara 32,5 Milyon TL Ceza

Reklam Kurulu'ndan Yanıltıcı Reklamlara 32,5 Milyon TL Ceza

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.03.2025 - 09:53

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu’nun yanıltıcı reklamlara yönelik toplam 32,5 milyon TL’lik idari para cezası uyguladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Reklam Kurulu 13 Mart 2025’te 355’inci toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda ele alınan 141 dosyadan 131’inin mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, bir dosya için tedbiren durdurma kararı verildi. Mevzuata aykırı bulunan dosyalara durdurma cezası ile birlikte toplam 32 milyon 481 bin 507 TL para cezası kesildi. Ayrıca, tüketicilerin korunması amacıyla beş dosyada erişim engeli getirilmesine karar verildi.

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Reklam Kurulu 13 Mart 2025’te 355’inci toplantısını gerçekleştirdi.

Reklam Kurulu 13 Mart 2025’te 355’inci toplantısını gerçekleştirdi.

141 dosyadan 131’inin mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, bir dosya için tedbir amaçlı durdurma kararı verildi. Aykırılıklar nedeniyle ilgili firmalara toplamda 32 milyon 481 bin 507 TL idari para cezası kesildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, tüketicilerin ekonomik tercihlerini ve haklarını doğrudan etkileyen reklam ve ticari uygulamalar toplantının gündeminde yer aldı. Özellikle hazır giyim sektöründeki indirimli satış kampanyaları, teknoloji ürünlerinde vaat edilen özelliklerin gerçekte bulunmaması ya da ülkemizde kullanılamamasına dair eksik bilgilendirme yapılması ve sıfır faiz vaadiyle sunulan aldatıcı reklamlar toplantıda öne çıkan konular arasında yer aldı.

Gerçekçi olmayan indirimli satışlar incelendi.

Gerçekçi olmayan indirimli satışlar incelendi.

Reklam Kurulu’nun yakından izlediği indirimli satış kampanyalarına yönelik sektörel denetimlerden biri de hazır giyim alanında yapıldı. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı olduğu belirlenen 8 dosya için toplam 4 milyon 800 bin TL idari para cezası kesildi.

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın, tüm cep telefonu modellerinde özel bir uygulama bulunduğu izlenimi yaratarak reklam yaptığı, ancak bazı modellerin bu özelliğe sahip olmadığı bilgisine reklamlarda yer vermediği tespit edildi. Tüketicilerin satın alma kararını doğrudan etkileyen bu detayın reklamın ana mesajında belirtilmemesi nedeniyle, tüketicilerin eksik bilgiyle yönlendirildiği değerlendirildi. Ana vaadin istisnasını oluşturan bu bilgilere yer verilmemesi, reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle idari yaptırım uygulanmasına neden oldu.

Bir otomotiv firmasının Türkiye'ye yönelik sosyal medya ve çevrimiçi video platformlarındaki hesabında, tanıtımı yapılan bir otomobil modeli için 'Ses Tanıma Özelliği' videosu paylaştığı tespit edildi. Ancak aracın donanım paketinde yer alan bu özelliğin, ülkemizde gerekli altyapının bulunmaması nedeniyle aktif olarak kullanılamadığı belirlendi. Reklamda sunulan ana vaadin gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle söz konusu reklamlara idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan son dönemde otomotiv firmalarının 'yüzde 0 faiz' temasıyla kampanyalar düzenlediği dikkat çekti. Ancak bazı reklamlarda, peşin faiz ödemesi bulunmasına rağmen kredi faiz oranının 'yüzde 0' olarak sunulduğu tespit edildi. Ayrıca, faiz oranı içeren reklamlarda, tüketicilerin en uygun kredi seçeneğini değerlendirebilmesi için zorunlu olan yıllık ve aylık toplam maliyet oranlarına yer verilmediği görüldü. 'Yüzde 0 faiz' vaadinin gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle bu reklamlara tedbiren durdurma kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın duyurusu:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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