Reklam Kurulu'ndan Yanıltıcı Reklamlara 32,5 Milyon TL Ceza

Reklam Kurulu’nun yakından izlediği indirimli satış kampanyalarına yönelik sektörel denetimlerden biri de hazır giyim alanında yapıldı. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı olduğu belirlenen 8 dosya için toplam 4 milyon 800 bin TL idari para cezası kesildi.

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın, tüm cep telefonu modellerinde özel bir uygulama bulunduğu izlenimi yaratarak reklam yaptığı, ancak bazı modellerin bu özelliğe sahip olmadığı bilgisine reklamlarda yer vermediği tespit edildi. Tüketicilerin satın alma kararını doğrudan etkileyen bu detayın reklamın ana mesajında belirtilmemesi nedeniyle, tüketicilerin eksik bilgiyle yönlendirildiği değerlendirildi. Ana vaadin istisnasını oluşturan bu bilgilere yer verilmemesi, reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle idari yaptırım uygulanmasına neden oldu.

Bir otomotiv firmasının Türkiye'ye yönelik sosyal medya ve çevrimiçi video platformlarındaki hesabında, tanıtımı yapılan bir otomobil modeli için 'Ses Tanıma Özelliği' videosu paylaştığı tespit edildi. Ancak aracın donanım paketinde yer alan bu özelliğin, ülkemizde gerekli altyapının bulunmaması nedeniyle aktif olarak kullanılamadığı belirlendi. Reklamda sunulan ana vaadin gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle söz konusu reklamlara idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan son dönemde otomotiv firmalarının 'yüzde 0 faiz' temasıyla kampanyalar düzenlediği dikkat çekti. Ancak bazı reklamlarda, peşin faiz ödemesi bulunmasına rağmen kredi faiz oranının 'yüzde 0' olarak sunulduğu tespit edildi. Ayrıca, faiz oranı içeren reklamlarda, tüketicilerin en uygun kredi seçeneğini değerlendirebilmesi için zorunlu olan yıllık ve aylık toplam maliyet oranlarına yer verilmediği görüldü. 'Yüzde 0 faiz' vaadinin gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle bu reklamlara tedbiren durdurma kararı alındı.