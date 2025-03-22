Reklam Kurulu'ndan Yanıltıcı Reklamlara 32,5 Milyon TL Ceza
Reklam Kurulu'ndan Yanıltıcı Reklamlara 32,5 Milyon TL Ceza
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu’nun yanıltıcı reklamlara yönelik toplam 32,5 milyon TL’lik idari para cezası uyguladığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, Reklam Kurulu 13 Mart 2025’te 355’inci toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda ele alınan 141 dosyadan 131’inin mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, bir dosya için tedbiren durdurma kararı verildi. Mevzuata aykırı bulunan dosyalara durdurma cezası ile birlikte toplam 32 milyon 481 bin 507 TL para cezası kesildi. Ayrıca, tüketicilerin korunması amacıyla beş dosyada erişim engeli getirilmesine karar verildi.
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Reklam Kurulu 13 Mart 2025’te 355’inci toplantısını gerçekleştirdi.
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Gerçekçi olmayan indirimli satışlar incelendi.
Ticaret Bakanlığı'nın duyurusu:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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