Survivor'da Aşk Kokusu Var: Yunus Emre'ye Rumen Aşkı Isabella'dan Video Geldi

Mavi takıma yedeklerden dahil olan Yunus Emre, adada aniden kaybolmasıyla herkesi meraklandırmıştı. Yunus Emre için acil durum alarmı verilirken kendisinin Romanya takımından Isabella ile flörtleştiği ve onunla buluşmak için yarışmacıların kaldığı alandan ayrılarak kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

Yunus Emre Isabella hakkında 'Bu konuyu çok detaylandırmak istemiyorum ama Isabella ile yedeklerde beklerken tanıştık. Ortak bir dilimiz yoktu ama translate ve el işaretleriyle anlaştık. Konsey alanında birkaç kez karşılaştık.' diyerek yeni yeni başlayan ilişkileri hakkında ipuçları vermişti.