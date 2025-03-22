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Survivor'da Aşk Kokusu Var: Yunus Emre'ye Rumen Aşkı Isabella'dan Video Geldi

Survivor'da Aşk Kokusu Var: Yunus Emre'ye Rumen Aşkı Isabella'dan Video Geldi

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.03.2025 - 09:04

Survivor 2025'in en sürprizli olaylarından biri yarışmaya yedeklerden dahil olan Yunus Emre'nin Romanya ekibinden Isabella'yla aşk yaşaması oldu. Isabella'yla buluşmak için adadan kaçan Yunus Emre'nin yaşadıkları seyirciyi gülümsetirken Acun Ilıcalı, Isabella'dan haber getirdi.

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Kavga ve kaosun ön plana çıktığı Survivor'da bu defa aşk kokusu var.

Kavga ve kaosun ön plana çıktığı Survivor'da bu defa aşk kokusu var.

Mavi takıma yedeklerden dahil olan Yunus Emre, adada aniden kaybolmasıyla herkesi meraklandırmıştı. Yunus Emre için acil durum alarmı verilirken kendisinin Romanya takımından Isabella ile flörtleştiği ve onunla buluşmak için yarışmacıların kaldığı alandan ayrılarak kaybolduğu ortaya çıkmıştı. 

Yunus Emre Isabella hakkında 'Bu konuyu çok detaylandırmak istemiyorum ama Isabella ile yedeklerde beklerken tanıştık. Ortak bir dilimiz yoktu ama translate ve el işaretleriyle anlaştık. Konsey alanında birkaç kez karşılaştık.' diyerek yeni yeni başlayan ilişkileri hakkında ipuçları vermişti.

Söz konusu olay hem sosyal medya hem ada hayatında gündeme otururken Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye büyük bir sürpriz geldi.

Söz konusu olay hem sosyal medya hem ada hayatında gündeme otururken Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye büyük bir sürpriz geldi.

Yarışma şartları nedeniyle iki isim görüşemezken Acun Ilıcalı, Isabella'nın Yunus Emre'ye video göndermesine izin verdi. Isabella'nın Yunus Emre hakkında neler düşündüğünün yer aldığı videoyu konseyde izleten Ilıcalı, Yunus Emre'yi epey şaşırttı.

Isabella söz konusu videoda 'Şu ana kadar yaptığın her şeyle seninle gurur duyuyorum, seni çok öpüyorum” diyerek Yunus Emre’ye olan desteğini belirtti.

İşte Isabella'nın Yunus Emre'ye gönderdiği video:

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu flörtleşme aşka dönüşür mü?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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