Survivor'da Aşk Kokusu Var: Yunus Emre'ye Rumen Aşkı Isabella'dan Video Geldi
Survivor'da Aşk Kokusu Var: Yunus Emre'ye Rumen Aşkı Isabella'dan Video Geldi
Survivor 2025'in en sürprizli olaylarından biri yarışmaya yedeklerden dahil olan Yunus Emre'nin Romanya ekibinden Isabella'yla aşk yaşaması oldu. Isabella'yla buluşmak için adadan kaçan Yunus Emre'nin yaşadıkları seyirciyi gülümsetirken Acun Ilıcalı, Isabella'dan haber getirdi.
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Kavga ve kaosun ön plana çıktığı Survivor'da bu defa aşk kokusu var.
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Söz konusu olay hem sosyal medya hem ada hayatında gündeme otururken Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye büyük bir sürpriz geldi.
İşte Isabella'nın Yunus Emre'ye gönderdiği video:
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu flörtleşme aşka dönüşür mü?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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