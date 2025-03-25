Fragman Olay Yarattı: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım Düşük Yapıyor!
Fragman Olay Yarattı: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım Düşük Yapıyor!
Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 94. bölüm fragmanıyla seyirciyi şoke etti. Yeni bölüm fragmanında bir anda bayılan Kıvılcım hepimizi korkutuyor. Fakat asıl üzücü şey Kıvılcım'ın bebeğini düşürmesi oluyor. Kıvılcım'ın bebeğini düşürmesinin nedeni herkesi meraklandırırken o anlara yorum yağdı.
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3 sezondur her cuma evlerimize konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin son fragmanı yürek hoplatan cinsten.
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Fragmanın son sahnesine baktığımızda Kıvılcım'ı yerde baygın bulan Ömer'i görüyoruz.
Kızılcık Şerbeti 94. bölüm 2. fragmanı:
Gelen yorumlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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