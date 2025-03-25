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Fragman Olay Yarattı: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım Düşük Yapıyor!

Fragman Olay Yarattı: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım Düşük Yapıyor!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.03.2025 - 12:27

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 94. bölüm fragmanıyla seyirciyi şoke etti. Yeni bölüm fragmanında bir anda bayılan Kıvılcım hepimizi korkutuyor. Fakat asıl üzücü şey Kıvılcım'ın bebeğini düşürmesi oluyor. Kıvılcım'ın bebeğini düşürmesinin nedeni herkesi meraklandırırken o anlara yorum yağdı.

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3 sezondur her cuma evlerimize konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin son fragmanı yürek hoplatan cinsten.

3 sezondur her cuma evlerimize konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin son fragmanı yürek hoplatan cinsten.

Işıl ve Apo ilişkisinin ortaya çıkması, Doğa'nın aşırı harcamaları nedeniyle Ünal köşküne geri dönmesi derken Şerbo'da yine yer yerinden oynuyor. Fakat bu defa yeni bölüm fragmanındaki bir detay seyirciyi epey üzeceğe benziyor. O detay ise Kıvılcım ve Ömer'in bebeklerini kaybettikleri sahne.

Fragmanın son sahnesine baktığımızda Kıvılcım'ı yerde baygın bulan Ömer'i görüyoruz.

Fragmanın son sahnesine baktığımızda Kıvılcım'ı yerde baygın bulan Ömer'i görüyoruz.

Kanaması olan Kıvılcım'ın 'Bebeğim...' diyerek düşük yaptığını söylemesiyle Ömer gözyaşlarına boğulurken Kıvılcım'ın hangi sebeple düşük yaptığı kafaları karıştırdı. Akıllara ise yeni kiracıları Beril geldi. 

Ömer ve Kıvılcım ilişkisini kıskandığı besbelli olan Beril, sık sık eve yiyecek şeyler getiriyordu. Beril ve Kıvılcım sahneleri bu konuda ipuçları verse de Ömer ve Kıvılcım'ın bebeklerini kaybetmelerine seyirciden sitem dolu yorumlar geldi.

Kızılcık Şerbeti 94. bölüm 2. fragmanı:

Gelen yorumlardan bazıları:

Gelen yorumlardan bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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