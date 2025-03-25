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Son 3 Bölüm! Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Duyuruldu

Son 3 Bölüm! Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Duyuruldu

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.03.2025 - 14:00

NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın 2. sezon sonunda final yapacağı açıklanmıştı. Sevilen dizinin final tarihi hakkında pek çok iddia ortaya atılırken Birsen Altuntaş, sonunda beklenen haberi verdi. Altuntaş, Kızıl Goncalar'ın 3 bölüm sonra final yapacağını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın iddialı dizilerinden Kızıl Goncalar'ın finali için geri sayım başladı.

NOW'ın iddialı dizilerinden Kızıl Goncalar'ın finali için geri sayım başladı.

18 Aralık 2023'te yayın hayatına başlayan ve yoğun ilgi gören Kızıl Goncalar, uzun süre pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Dizinin yapım şirketi Gold Film, seyircinin ısrarına rağmen Kızıl Goncalar'ın 2. sezon sonunda final yapacağını açıklamıştı.

Kızıl Goncalar'ın mayıs ayında final yapacağına dair iddialar ortada dolaşırken Birsen Altuntaş, kesin tarihi verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'ın final tarihi 21 Nisan!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'ın final tarihi 21 Nisan!

Altuntaş, en başından beri iki sezon olarak planlanan Kızıl Goncalar'ın 21 Nisan'da yayınlanacak 46. bölümüyle ekranlara veda edeceğini açıkladı. Sevilen dizi ayrıca Ramazan Bayramı sebebiyle 1 haftalık ekran molası verecek. 

Dün akşam (24 Mart) yayınlanan bölümde Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin vurulması herkesi şoke etmişti. Bakalım büyük finale son 3 bölüm kalan Kızıl Goncalar'da daha neler olacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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