Son 3 Bölüm! Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Duyuruldu
Son 3 Bölüm! Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Duyuruldu
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın 2. sezon sonunda final yapacağı açıklanmıştı. Sevilen dizinin final tarihi hakkında pek çok iddia ortaya atılırken Birsen Altuntaş, sonunda beklenen haberi verdi. Altuntaş, Kızıl Goncalar'ın 3 bölüm sonra final yapacağını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın iddialı dizilerinden Kızıl Goncalar'ın finali için geri sayım başladı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'ın final tarihi 21 Nisan!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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