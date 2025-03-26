Veda Eden Edene: Bir Oyuncu Daha Bir Gece Masalı'ndan Ayrıldığını Açıkladı
Veda Eden Edene: Bir Oyuncu Daha Bir Gece Masalı'ndan Ayrıldığını Açıkladı
Salı akşamlarının sevilen dizilerinden Bir Gece Masalı, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Gelecek sezona devam edip etmeyeceği henüz bilinmeyen Bir Gece Masalı'nın reytinglerinde sezon başına oranla düşüş yaşanıyor. Aynı zamanda dizide adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde diziye veda ettiğini açıklayan Eren Vurdem'in ardından İrem Altuğ da diziden ayrıldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Salı akşamlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, güçlü rakiplerinin karşısında ekrana gelmeye ve çok konuşulmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevde karakterine hayat veren İrem Altuğ, Bir Gece Masalı'na veda etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın