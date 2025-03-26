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Veda Eden Edene: Bir Oyuncu Daha Bir Gece Masalı'ndan Ayrıldığını Açıkladı

Veda Eden Edene: Bir Oyuncu Daha Bir Gece Masalı'ndan Ayrıldığını Açıkladı

Bir Gece Masalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.03.2025 - 09:57

Salı akşamlarının sevilen dizilerinden Bir Gece Masalı, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Gelecek sezona devam edip etmeyeceği henüz bilinmeyen Bir Gece Masalı'nın reytinglerinde sezon başına oranla düşüş yaşanıyor. Aynı zamanda dizide adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde diziye veda ettiğini açıklayan Eren Vurdem'in ardından İrem Altuğ da diziden ayrıldığını açıkladı.

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Salı akşamlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, güçlü rakiplerinin karşısında ekrana gelmeye ve çok konuşulmaya devam ediyor.

Salı akşamlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, güçlü rakiplerinin karşısında ekrana gelmeye ve çok konuşulmaya devam ediyor.

Sezon başında Bahar'ı tahtından alt edecek gibi görünen Bir Gece Masalı, sonrasında düşen reytinglerine rağmen hala güçlü bir etkiye sahip. Ancak dizinin gelecek sezon yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor.

Sevde karakterine hayat veren İrem Altuğ, Bir Gece Masalı'na veda etti.

Sevde karakterine hayat veren İrem Altuğ, Bir Gece Masalı'na veda etti.

Geçtiğimiz günlerde diziden ayrıldığını açıklayan Eren Vurdem'in ardından bir veda daha gerçekleşti. Dizinin Sevde'si İrem Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda etti.

Altuğ paylaşımında, '26 bölüm yer aldığım Bir Gece Masalı'ndaki yolculuğumu tamamladım. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm meslektaşlarıa teşekkür ederim.' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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