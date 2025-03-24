İlk Sarılma Sonunda Gerçekleşti! Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın Teması İzleyiciyi Fena Gaza Getirdi
İlk Sarılma Sonunda Gerçekleşti! Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın Teması İzleyiciyi Fena Gaza Getirdi
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 19. bölümüyle ekrana geldi. Büyük bir ilgiyle izlenen ve Kanal D'nin 15 yıllık rekorunu kıran dizi sosyal medyada da çok konuşuluyor.
Alya ve Cihan arasında aşka dair gelişmeler gören izleyici diziye daha çok bağlanmaya başladı. Cihan'ın 'tek aşkım' dediği Meryem'le ilgili Alya'ya açıklama yapmasının ardından Alya belli etmese de fazlasıyla kırıldı. Bölümde diziye Fikriye karakteriyle Nursel Köse, Alya'nın annesi olarak dahil oldu. Ancak bölümün en can alıcı sahnesi izleyici için Alya ve Cihan'ın sarılmasıydı.
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Kanal D'nin 15 yıllık rekorunu kıran Uzak Şehir, 19. bölümüyle ekrana geldi.
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Çok korkan Alya, Cihan'a sarılarak ağladı.
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Sahneyi tekrar izlemek isteyenler için böyle bırakalım:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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