İlk Sarılma Sonunda Gerçekleşti! Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın Teması İzleyiciyi Fena Gaza Getirdi

Neredeyse her hafta yeni bir rekor kıran dizinin bu bölümü de bir hayli olaylı geçti. Alya ve Cihan'ı biliyorsunuz, zaten gelgitli olan ilişkileri bu bölümde de aynı seyrinde ilerledi. Meryem'le ilgili gerçeği öğrenen Alya, bir de annesinin gelmesiyle şok oldu. Cihan'la birlikte küçük bir kaza geçirmesinin ardından da seyircinin beklediği an gerçekleşti.