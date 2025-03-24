Doğuş ve İsmail Düellosunun Yapıldığı Survivor'da Kim Elendi?
Doğuş ve İsmail Düellosunun Yapıldığı Survivor'da Kim Elendi?
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de geçtiğimiz hafta Elif Şadoğlu elenmişti. Bu hafta gerçekleşen erkek elemesinde All Star takımından İsmail Balaban ve Gönüllüler takımından Doğuş düellosu yapıldı. Survivor'a veda eden isim belli oldu.
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Geçtiğimiz hafta Survivor'da Elif Şadoğlu elenmişti.
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Bu haftanın eleme adayları Sedat, İsmail, Batuhan ve Doğuş oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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