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Doğuş ve İsmail Düellosunun Yapıldığı Survivor'da Kim Elendi?

Doğuş ve İsmail Düellosunun Yapıldığı Survivor'da Kim Elendi?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.03.2025 - 00:10

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de geçtiğimiz hafta Elif Şadoğlu elenmişti. Bu hafta gerçekleşen erkek elemesinde All Star takımından İsmail Balaban ve Gönüllüler takımından Doğuş düellosu yapıldı. Survivor'a veda eden isim belli oldu.

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Geçtiğimiz hafta Survivor'da Elif Şadoğlu elenmişti.

Geçtiğimiz hafta Survivor'da Elif Şadoğlu elenmişti.

Kadınlar elemesinin ardından yarışmaya yalnızca 3 hafta önce katılan Elif elenen isim oldu. Elif'in elenmesinin ardından bu hafta erkekler elemesi olacağı açıklandı.

Bu haftanın eleme adayları Sedat, İsmail, Batuhan ve Doğuş oldu.

Bu haftanın eleme adayları Sedat, İsmail, Batuhan ve Doğuş oldu.

Düelloların ilk ayağında Batuhan ve İsmail, Sedat ve Doğuş oynadı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından Batuhan ve Sedat elenmekten kurtuldu.

İsmail ve Doğuş arasında oynanan düelloyu Doğuş kaybetti. Survivor'a veda eden isim Doğuş oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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