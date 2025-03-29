Eski Sevgililerin Seni Nasıl Hatırlıyor?
Eski Sevgililerin Seni Nasıl Hatırlıyor?
Bazı aşklar unutulmaz, bazılarıysa bir ders gibi hafızalarda kalır. Peki, eski sevgililerin seni nasıl hatırlıyor? Tatlı bir tebessümle mi, yoksa derin bir iç çekişle mi? Hadi, sorulara cevap ver ve aşk geçmişindeki yerini öğren!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
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2. İlk olarak eski sevgililerinle iletişimde kalır mısın?
3. İlişkilerin genelde nasıl biterdi?
4. Genel olarak bunlardan hangisine daha yakın bir karakterin var sence?
5. Peki eski sevgilin sosyal medyada bir şey paylaşsa, nasıl hissedersin?
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6. İlişkilerinde duygularını ifade eder misin?
7. Eski sevgilinle ilgili arkadaşlarına ne söylersin?
8. Son olarak eski sevgilin hangi şarkıyı dinlerken seni hatırlıyor olabilir?
Tatlı ve dost canlısı olarak hatırlıyorlar!
Tutkulu ve akılda kalıcı olarak hatırlıyorlar!
Soğukkanlı ve mesafeli olarak hatırlıyorlar!
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