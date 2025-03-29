Eski Sevgililerin Seni Nasıl Hatırlıyor?

Eski sevgililerin seni biraz gizemli bir şekilde hatırlıyor. İlişkilerde mesafeli duruşun, duygularını çok da açık etmemeni sağlamış. Bu da seni hala çözemediklerini ve biraz hayranlıkla karışık bir merakla hatırlamalarına neden oluyor. Ayrılık sonrası sessizliğin ve dinginliğin, onların aklında 'ne düşünüyor acaba?' sorusunu bırakmış. Bu gizem seni unutulmaz yapıyor.