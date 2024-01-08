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Alev misin Yoksa Pembe mi?

Alev misin Yoksa Pembe mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.01.2024 - 17:32

Evettt Apo'nun da arasında kaldığı iki isimden sen hangisisin? Alev mi yoksa Pink Hanım mı ?

Haydi teste!

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1. Sence aşkın yaşı var mıdır?

2. Evlenince çalışmayı düşünüyor musun?

2. Evlenince çalışmayı düşünüyor musun?

3. Sence aldatmak affedilir mi?

3. Sence aldatmak affedilir mi?

4. Evlisin ve birinden hoşlanmaya başladın ne yaparsın?

4. Evlisin ve birinden hoşlanmaya başladın ne yaparsın?

5. Diyelim ki aldatıldın. Sence suç kimde? Senin sevgilinde/eşinde mi yoksa karşı tarafta mı?

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6. Peki sen eşin için ne yaparsın?

6. Peki sen eşin için ne yaparsın?

7. Seç birini!

8. Son olarak oğlun eşini aldatsa ne tepki verirdin?

8. Son olarak oğlun eşini aldatsa ne tepki verirdin?

Sen Pinko'sun!

Sen Pinko'sun!

Evet, sen Kızılcık Şerbeti'nin iddialı karakteri Pembe'sin! Her zaman kurduğun düzen ve sahip olduğun değerlerin önemini bilirsin. Yaşamındaki her türlü dalgalanmaya, her türlü krize rağmen, en büyük arzun, akşam olduğunda herkesin aynı masada toplanmasıdır. Çünkü senin için sahip olduğun şeyler, basitçe maddi varlıklar değil, aynı zamanda sevdiklerinle paylaştığın anılar ve duygularla dolu. Hayatında belki çok şey görmemiş olabilirsin, belki de bazı fırsatları kaçırmış olabilirsin. Ancak bu durum, içindeki yaşama sevincini ve hayata dair umutlarını asla azaltmaz. Aslında, belki de bir zamanlar hayalini kurduğun ve şimdi sahip olduğun şeyleri kaybetme korkusu, seni daha da güçlü ve kararlı kılar. Fedakarlık, senin için bir tercih değil, bir yaşam biçimidir. Sevdiklerin için her şeyi yapmaktan çekinmezsin, onların mutluluğu senin mutluluğundur. Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini her zaman ikinci plana atarsın, çünkü senin için önemli olan, sevdiklerinin mutlu ve huzurlu olmasıdır. Sen, her zaman başkalarını düşünen, onların duygularına ve ihtiyaçlarına önem veren, gerçek bir empati ustasısın.

Sen Alev'sin!

Sen Alev'sin!

Kızılcık Şerbeti dizisinin en renkli karakteri Alev'sin! Sen, biraz umursamaz, biraz eğlenceli ve biraz da neşeli bir karakterin hayatını yaşıyorsun. İnsanların ne düşündüğü, nasıl tepki vereceği senin için hiç önemli değil. Çünkü bu hayat senin hayatın ve sen, her zaman olduğu gibi, kendi kurallarını kendin belirliyorsun. Risk almayı seven, macerayı kovalayan birisin. İmkansızı başarmak senin için bir yaşam biçimi. İnsanları şaşırtmayı, beklenmedik hamlelerle onları etkilemeyi çok seviyorsun. Aşk konusunda da aynı tutkulu ve cesur tavrını sergiliyorsun. Kolayca aşık oluyor, kalbinin sesini dinliyorsun. Ancak ilginç bir şekilde, senin en çok ilgini çeken şey bir şeyin imkansız olması. Alev gibi yanıp tutuşuyor, zorlukların peşinden koşuyorsun. Ancak bir şeyi elde ettiğinde, o artık senin için cazibesini yitiriyor. Bu da seni, her zaman yeni maceralar, yeni heyecanlar peşinde koşan biri yapıyor. İşte sen, Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i, herkesin merakla izlediği, kiminin hayranlıkla, kiminin ise kıskançlıkla baktığı o eşsiz karakter!

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