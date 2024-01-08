Alev misin Yoksa Pembe mi?
Alev misin Yoksa Pembe mi?
Evettt Apo'nun da arasında kaldığı iki isimden sen hangisisin? Alev mi yoksa Pink Hanım mı ?
Haydi teste!
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1. Sence aşkın yaşı var mıdır?
2. Evlenince çalışmayı düşünüyor musun?
3. Sence aldatmak affedilir mi?
4. Evlisin ve birinden hoşlanmaya başladın ne yaparsın?
5. Diyelim ki aldatıldın. Sence suç kimde? Senin sevgilinde/eşinde mi yoksa karşı tarafta mı?
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6. Peki sen eşin için ne yaparsın?
7. Seç birini!
8. Son olarak oğlun eşini aldatsa ne tepki verirdin?
Sen Pinko'sun!
Sen Alev'sin!
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